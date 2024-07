C’est déjà la fin de l’aventure Coupe du monde U17 pour les jeunes de l’équipe de France. La génération 2007 ne ramènera aucun titre au palmarès de l’EDF jeune. Une équipe mal préparée et au plan de jeu défensif incomplet a cédé la place en quarts à la meilleure des deux formations. C’est bien Porto Rico, emmené par l’énorme Felipe Quinones qui passera à l’étape supérieure.

Il est rare de voir nos équipes jeunes ramener autre chose qu’une médaille lorsqu’elles se déplacent à l’étranger à l’occasion de compétitions majeures internationales. Les U17 masculins ne pourront ramener au mieux qu’un maillot de Galatasaray ou quelques pâtisseries locales de leur Coupe du monde, car ils ne verront même pas la couleur des quarts de finale. Contrairement à l’année 2023 qui avait vu les huit équipes jeunes concernées par une compétition majeure atteindre les demi-finales, il n’y aura pas de carton plein cette année.

Il n’y avait pas particulièrement d’optimisme au vu de la phase de groupe où, après avoir subi une leçon de la part des Américains, les U17 avaient perdu contre l’équipe Chinoise. On a pourtant vu des choses intéressantes dans cette rencontre. Des très bonnes séquences défensives de Christopher Ebunangombe. Un match impressionnant d’Hugo Yimga, avec 23 points à 10/18 au tir et 14 rebonds. Un beau chantier de Jonas Boulefaa dans la raquette, finissant lui aussi en double double avec 16 points et 10 rebonds. Nathan Soliman (6 points, 5 rebonds, 1 interception) montre de sacrées promesses pour un joueur de 15 ans. Maxence Lemoine (11 points, 7 passes) et Soren Bracq (9 points, 6 passes) ont été solides à la distribution. Mais tous ces accomplissements sont ridicules comparés aux 42 points de Felipe Quinones en face.

FELIPE QUINONES, YOU’RE A MENACE 🔥

2nd most points scored by a player in #FIBAU17 history 🤯 pic.twitter.com/lYfMyd3HdS

— NextGen Hoops (@NextGenHoops) July 3, 2024

Pourtant limité à à peine plus de 4 points de moyenne à 16% aux tirs sur la phase de groupe, l’arrière de la IMG Academy s’est déchaîné sur ce huitième de finale. A seulement 16 ans, il s’offre la deuxième plus grosse performance au scoring de l’histoire de la compétition. 42 points à 12/23 aux tirs et 16/18 aux lancers francs, 3 passes décisives et 3 rebonds. Impressionnant ! Les Français n’ont jamais semblé en mesure de perturber plus que ça le jeune Quinones, tandis que le staff français n’a trouvé aucune solution à la presse Porto Ricaine. Coupables de grave sautes de concentration par séquences, c’est surtout l’adresse derrière l’arc qui a coûté cher aux Français. 3/24, à ce niveau là, c’est quasiment impardonnable.

Il faut dire que les bleus n’ont jamais réussi à trouver un vrai rythme, les douze joueurs de l’effectif sont rentrés de jeu et personne n’a joué moins de 8 minutes 30. Pas vraiment en position de réaliser un come-back après le gros run des Porto Ricains en début de troisième quart temps, les Français ont passé moins de deux minutes du match en menant au score. Loin d’être volée, cette victoire de Porto Rico est amplement méritée.

Il faudra encore jouer trois matchs de classement avant de repartir de la Coupe du monde U17 de Turquie. Déception évidente, ce fiasco doit servir de leçon pour le futur. Les équipes de France jeunes ne sont pas intouchables, et dans le basket international moderne, aucune équipe ne doit être prise de haut. Même quand il s’agit d’un quasi état américain de moins de 4 millions d’habitants.