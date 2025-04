Pau Gasol, futur président de la NBA Europe ?

Qui d’autre que lui ? Selon Eurohoops, qui tient ses sources en NBA, Pau Gasol est déjà considéré comme un candidat majeur pour prendre les rênes de la future compétition organisée par la NBA et la FIBA en Europe. Un nom plutôt… logique.

Oui, la ligue européenne organisée conjointement par la FIBA et la NBA n’est encore qu’un projet aux contours très ambitieux mais aussi très flous. Toutefois, l’émulation suscitée par les annonces de la semaine passée ont forcément mis un gros coup d’accélérateur aux rumeurs autour de la gestion de cette nouvelle compétition. Pour Eurohoops, une source au sein de la NBA n’a pas hésité à envoyer un nom pour prendre la direction des opérations une fois la ligue mise en place : Pau Gasol.

“Pau Gasol a des liens solides à la fois avec la NBA et le basket européen, tout en étant l’une des figures les plus respectées dans le sport à l’échelle mondiale. Ses accomplissement parlent pour lui. C’est un leader et l’idée de le voir comme dirigeant de la nouvelle ligue jouit d’un soutien unanime parmi les gouverneurs NBA.”