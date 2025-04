En l’absence de Jalen Brunson, OG Anunoby a changé de dimension pour des Knicks qui retrouvent le goût de la victoire. En partie grâce à lui, ça fait quatre wins sur les cinq derniers matchs pour New York, de quoi se sentir un peu plus serein sur le podium de l’Est.

On connaît OG Anunoby pour ses talents indéniables de défenseur, beaucoup moins comme un attaquant d’élite. Et pourtant, c’est exactement à ce niveau qu’il est en train d’évoluer ces derniers temps. Sans Jalen Brunson toujours blessé à la cheville, l’ailier new-yorkais s’est mué en leader d’attaque pour des Knicks qui en avaient bien besoin.

Sur ses cinq derniers matchs ? OG tourne à 29 points, 4,2 rebonds et 2,2 assists de moyenne, le tout à 60% au tir et 48,4% à 3 points (!!!). Le Britannico-nigérian est en train d’exploser ses standards, lui qui tourne habituellement à 17 points de moyenne cette saison.

OG Anunoby is averaging 29.0 PPG on 60/48/96 splits over his last five games pic.twitter.com/ig7l59Dw3a

Un coup de chaud salvateur pour New York. Depuis la blessure de Brunson, les Knicks avaient du mal à trouver leur rythme, tandis que le souffle menaçant des Pacers – juste derrière eux au classement – commençait à faire trembler toute la Big Apple.

Mais depuis qu’OG Anunoby a décidé de prendre feu, tout va mieux. Aux côtés d’un Mikal Bridges également inspiré offensivement et d’un Karl-Anthony Towns qui continue de faire le boulot, il a aidé à remettre les Knicks sur le droit chemin : quatre victoires sur les cinq dernières confrontations pour New York, voilà qui offre un peu d’air aux hommes de Tom Thibodeau, désormais en avance de trois matchs et demi sur leur poursuivant d’Indianapolis.

OG & BRIDGES EACH DROP 28 PTS AS THE @nyknicks WIN 4 OF 5 🔥🗽

4 straight games of 25+ points for Anunoby! pic.twitter.com/CSJJ93LsV9

Avec huit matchs restants, et des Pacers en très grande forme (sept victoires en neuf matchs), il faudra quand même être vigilant pour conserver le podium jusqu’aux Playoffs. Mais bon, si OG Anunoby reste en mode Kawhi Prime, tout devrait bien se passer à New York.

