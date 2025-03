Jalen Brunson (Knicks) : un retour attendu avant les Playoffs

Ça fait maintenant deux semaines que les Knicks sont privés de leur star Jalen Brunson. Le meneur passera un nouveau check-up ce vendredi. En espérant un retour avant le début des Playoffs, histoire de préchauffer tranquillement.

Quinze jours après sa chute qui lui aura valu une entorse de la cheville contre les Lakers, Jalen Brunson est toujours absent de l’effectif new-yorkais. Cependant, le joueur de 28 ans devrait réaliser de nouveaux examens aujourd’hui, avec toujours le même objectif en tête : un retour avant le début des Playoffs.

Jalen Brunson headed to the locker room after suffering a leg injury on this play

He stayed in to shoot his FT’s pic.twitter.com/bw4jrE3Uhj

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 7, 2025

C’est en tout cas ce que disait Tom Thibodeau juste avant le match contre les Hornets hier. Le coach connu pour être aux petits soins avec ses joueurs (LOL) poursuit :

“Il sera prêt quand il sera prêt. […] Il est très investi dans sa rééducation. C’est ce qu’il peut contrôler alors c’est là-dessus qu’on veut qu’il se concentre. Espérons qu’il puisse avoir quelques matchs pour se remettre en jambes (avant les Playoffs).”

L’occasion également d’en apprendre plus sur l’avancée de JB :

“Il s’est remis à shooter, et il a pu retirer sa botte. […] Il y va progressivement et on verra où ça nous mène.”

On croise les doigts pour un retour le plus tôt possible, et les Knicks en auraient bien besoin.

Depuis que Brunson est tombé au combat, l’équipe de la Big Apple trébuche, totalisant trois victoires sur leurs sept derniers matchs. Il reste encore une petite avance de trois matchs sur leurs poursuivants, les Pacers, mais attention à ne pas laisser filer cette troisième place car ça pourrait être synonyme d’un premier tour plus compliqué que prévu.

