Vlog à Los Angeles : Lakers – Knicks vu de l’intérieur

Grâce à RhinoShield, Nathan a été à Los Angeles, pour vivre sur place un magnifique Lakers – Knicks. Entre Hollywood Boulevard, Santa Monica et la Crypto.com Arena, il vous emmène dans son sac à dos, pour une visite sportive de la Cité des Anges !

Vous souvenez-vous de ce match magnifique entre les Los Angeles Lakers et les New York Knicks le 6 mars dernier ? Les Angelinos s’étaient imposés en prolongation grâce à LeBron James et Luka Doncic malgré les 39 points de Jalen Brunson. Une rencontre intense à laquelle Nathan, de l’équipe TrashTalk, a assisté ! Du Chalk Toss du King au panier à 100 000 dollars d’un fan du milieu du terrain, il n’a pas manqué une miette de ce moment hors du temps.

La séance de rattrapage est absolument obligatoire. 48h à Los Angeles en moins de trois superbes minutes, c’est la mission qui était donnée, et elle est accomplie avec brio, c’est promis !