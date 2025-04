LeBron James croit beaucoup dans le “death lineup” des Lakers

En ce mardi 1er avril, la saison 2 du podcast “Mind The Game” avec LeBron James et Steve Nash a officiellement démarré. Parmi les thèmes abordés ? Les Lakers new look avec Luka Doncic, et un focus sur le “death lineup” de Los Angeles.

Le terme “death lineup” (le cinq de la mort) est véritablement entré dans le vocabulaire NBA lors du début de la dynastie Warriors il y a une décennie. Il correspond à l’association de cinq joueurs ultra-polyvalents, sans vrai intérieur (small-ball), capable à la fois de défendre malgré un déficit de taille et d’être autant imprévisible que redoutable en attaque.

Sans atteindre le niveau d’excellence des Warriors de l’époque, les Lakers actuels possèdent leur propre version du “death lineup” : Luka Doncic, LeBron James, Austin Reaves, Rui Hachimura et Dorian Finney-Smith.

Cette combinaison a été utilisée par le coach J.J. Redick pendant 69 minutes sur neuf matchs depuis début février et le transfert de Luka à Los Angeles. C’est le quatrième lineup à cinq joueurs le plus utilisé de la saison chez les Lakers, mais surtout le plus efficace. D’après les stats de NBA.com, ce cinq affiche un net rating de +10,2 points sur 100 possessions (113,7 en attaque, 103,5 en défense) grâce notamment à une superbe solidité défensive. LeBron James en a parlé plus précisément sur son podcast Mind The Game.

“Avec ce lineup, on a Luka qui fait 2m01, moi je fais 2m06, Do (Finney-Smith) fait 2m03, Rui (Hachimura) fait 2m06, Austin Reaves fait 1m97. Il n’y a pas de pivot sur le terrain mais on a de l’envergure, on est athlétiques, on joue dur, on est accrocheurs.

On est capables de fermer les espaces, de s’aider mutuellement, de bien communiquer. Même quand on semble dépassés, on est capables de courir partout et de s’aider les uns les autres.”