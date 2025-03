Austin Reaves, de joueur non-drafté à… meilleure 3e option en NBA ?

Stephen A. Smith avait lâché la bombe il y a une dizaine de jours sur le plateau d’ESPN First Take : “Austin Reaves est la meilleure troisième option de toute la NBA”. D’autres analystes comme Lou Williams se sont indignés de cet avis, mais qu’en est-il réellement pour l’arrière des Lakers ?

Encore auteur d’une très bonne performance face aux Grizzlies (31 points, 7 rebonds, 8 assists), Austin Reaves continue son ascension folle et encore inespérée il y a quelques années. Non drafté en 2021, on rappelle que c’est via un two-way contract que le jeune arrière s’est offert une place chez les Lakers, un rôle qui n’a fait que grandir d’année en année.

Cette saison, Reaves affiche les moyennes suivantes : 20,1 points, 4,5 rebonds, et 5,9 passes décisives, accompagnés d’une interception, le tout à 45% au tir. Encore une grosse progression comparée à l’an passé, où il marquait 5 pions de moins par match, ce qui le mène à rentrer dans des débats plus que flatteurs.

C’est après un gros stretch de quatre matchs à plus de 30 points de moyenne il y a deux semaines (en l’absence de LeBron James blessé), que Stephen A. Smith a allumé la flamme. Selon le journaliste d’ESPN, Austin Reaves serait tout simplement la meilleure troisième option (troisième meilleur joueur dans une équipe, notamment en attaque) de la Ligue. Alors, est-ce que ce bon vieux Stephen A. le pensait vraiment ou a-t-il volontairement exagéré la chose pour faire du buzz (on connaît le loustic), impossible de savoir. Mais n’empêche que l’arrière des Lakers a des vrais arguments.

Hormis ses stats que l’on a déjà évoquées, ce qui marque le plus quand on le regarde jouer, c’est son audace et sa créativité.

AR n’a peur de rien et il l’a déjà montré à plusieurs reprises. En 2023, au premier tour de ses premiers Playoffs, il n’a pas hésité à prendre ses responsabilités et à jouer lui-même les pick-and-rolls décisifs en fin de match, alors que bon, un certain LeBron James était aussi sur le terrain. Mais c’était un pari gagnant pour les Lakers, qui sortiront vainqueurs 4-2 de cette série contre les Memphis Grizzlies.

Des moments comme ça, on en a vu plein avec Austin Reaves. Des gros game-winners contre les Mavs ou les Warriors plus récemment. Un déplacement à Boston l’année dernière où il a inscrit 32 points, avec la victoire en prime alors que LeBron et Anthony Davis n’étaient pas sur le parquet. Rien à dire, le mec est un pur joueur de basketball.

Mais de là à être la meilleure troisième option en NBA ? Ça fait grincer les dents de certains et notamment Lou Williams.

L’ancien Clipper affirme que Reaves n’est même pas la meilleure troisième option de Los Angeles, utilisant en exemple Norman Powell qu’il considère être meilleur. Outre l’objectivité suspecte liée au fait que Lou Will soit très attaché aux Clippers, et qu’il ait aussi eu quelques takes désastreuses ces derniers temps (pardon mais le coup du “on a fait exprès de perdre dans la bulle”, pas à nous Lou), l’avis mérite qu’on s’y penche plus en profondeur.

Car si offensivement les deux se valent à peu près, Powell score un peu plus et mieux mais distribue beaucoup moins le jeu qu’AR (4 passes décisives de différence en moyenne) du fait de responsabilités différentes, c’est de l’autre côté du terrain que le cas Reaves pose parfois problème. Un physique assez frêle, de bons instincts pour couper les lignes de passe mais une défense sur l’homme qui, au global, lui vaut d’être ciblé à chaque match (on se souvient de la Coupe du Monde 2023). Le natif de Newark (Arkansas) a beau être un excellent attaquant, ses manquements sur le plan défensif ne lui permettent pas pour l’instant de monter aussi haut qu’il le pourrait.

Et c’est ce qui peut le pénaliser dans les comparaisons avec d’autres joueurs pouvant être dans la discussion : Norman Powell, Desmond Bane, Derrick White… . Cette stat vaut ce qu’elle vaut et elle doit être utilisée avec des pincettes, mais tous ces joueurs cités ont un meilleur ratio défensif que l’arrière des Lakers (112 ou 113 contre 116).

Toutefois, est-ce que tout ce débat est si important que ça ?

Rappelons encore une fois que l’on parle d’un gamin non-drafté, que rien ne destinait ne serait-ce qu’à rester plus d’un an en NBA. Austin Reaves n’est peut-être pas LA meilleure troisième option de la Ligue, mais il en est une très solide, et ça, c’est déjà énorme !

