Cette nuit, huit matchs auront lieu en NBA. Et le plus gros, sur le papier, c’est le dernier. Une affiche du top de l’Ouest entre les Los Angeles Lakers et les Houston Rockets. Rendez-vous à 4h00 !

Le programme NBA du soir :

1h : Hornets – Jazz

1h : Pacers – Kings

1h : Magic – Clippers

1h : Wizards – Heat

1h30 : Grizzlies – Celtics

2h : Thunder – Bulls

2h30 : Mavericks – Nets

4h : Lakers – Rockets

Le choc de la nuit : Lakers – Rockets

Le meilleur pour la fin cette nuit. Les Houston Rockets sont sur 12 victoires en 13 matchs, peut-être l’équipe la plus en forme de NBA en ce moment. En face, les Los Angeles Lakers tentent de retrouver un bon rythme depuis le retour de blessure de LeBron James.

Une victoire des Texans pourrait presque entériner la course à la deuxième place à l’Ouest tandis que les Lakers seraient dangereusement proches du Play-In. À l’inverse, si les Angelinos s’imposaient, ils se rapprocheraient du podium et de leurs adversaires du soir. Désormais chaque match compte double pour les équipes à la lutte pour les Playoffs.

Mais aussi :

Quelle équipe gagnera entre Hornets et Jazz ? Celle qui perdra…

Tyrese Haliburton retrouve les Kings, mais De’Aaron Fox ne sera plus en face de lui.

Le Magic et les Clippers doivent bien se placer. Battle de haut de Play-In.

Miami a encore une chance d’accéder au Top 8 de l’Est. Pour ce faire, il faudra battre les Wizards.

Le deuxième match de l’ère Tuomas Iisalo sera contre les Boston Celtics… pas simple.

Deux des équipes les plus en forme de la Ligue s’affrontent : le Oklahoma City Thunder et… les Chicago Bulls.

Les Dallas Mavericks vont peut-être faire le Play-In à la surprise générale et jouer les Brooklyn Nets pourrait aider.

Les Français en lice :

Tidjane Salaün et Moussa Diabaté contre le Utah Jazz.

Nicolas Batum contre le Orlando Magic.

Alexandre Sarr contre le Miami Heat.

L’injury report de la nuit, c’est juste là !