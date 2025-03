Le Oklahoma City Thunder n’est pas complètement seul au monde dans la Conférence Ouest. Juste avant les Playoffs, les Houston Rockets prouvent qu’ils peuvent également faire du bruit ce printemps en entretenant un rythme exceptionnel. Les hommes d’Ime Udoka ont remporté 12 de leurs 13 derniers matchs.

Il y a quelques mois, un Suns – Rockets aurait été une rencontre intrigante à l’Ouest avec les joueurs de l’Arizona en clair favoris. Cette nuit, les Texans l’ont transformé en démonstration : une victoire 148 à 109 à l’extérieur qui enterre presque les espoirs de Devin Booker et ses coéquipiers cette saison.

Mais depuis quelques temps, les coéquipiers d’Alperen Sengun ne sont pas là pour prendre en compte les situations et sentiments de leurs adversaires. Les fusées se sont définitivement envolées et forment une machine parfaitement réglée. Aucun autre entraîneur ne trouve de solution, comme si Houston n’avait pas le moindre problème.

Ils ont su profiter d’un calendrier très largement à leur portée pour remporter 12 des 13 derniers matchs avec des succès contre Orlando (par deux fois), Atlanta ou encore Miami et Chicago. Leurs sept prochaines et dernières rencontres seront encore plus révélatrices avec des affiches prévues contre, notamment, les Lakers, les Clippers, les Warriors, le Thunder et les Nuggets.

Mais les Rockets ont toutes les raisons d’arriver dans ces matchs la tête haute. Alors qu’ils étaient il y peu dans un groupe avec les Nuggets, les Lakers et les Grizzlies pour la deuxième place à l’Ouest, ils ont réussi à décrocher tous leurs concurrents !

Et ce qui est sans doute le plus intéressant, c’est que cette série positive ne repose pas sur les épaules d’un seul homme ou deux. Jalen Green et Alperen Sengun sont les leaders offensifs, Amen Thompson et Tari Eason sont énormes lorsque leurs corps les laissent tranquilles, mais personne ne marche complètement sur l’eau. L’effort est collectif et les 48,3% de moyenne au shoot sur cette période et les 37,8% de loin en témoignent.

Une attaque qui trouve de plus en plus ses marques et qui rejoint une défense élite en NBA (4e au défensive rating). Les Texans ont également le quatrième meilleur net rating de la Grande Ligue.

Les critiques faites au Oklahoma City Thunder peuvent aussi être attribuées aux Houston Rockets à l’aube de ces Playoffs. Oui les effectifs sont jeunes et manquent d’expérience, mais le talent et la dynamique peuvent prendre le pas et emporter toute la Conférence ce printemps !

Houston peut avoir de grandes ambitions. Ils ont montré qu’ils ne perdaient plus contre des équipes moins fortes qu’eux et en Playoffs, des équipes moins fortes qu’eux, il pourrait y en avoir un paquet !