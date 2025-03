Résumé NBA de la nuit : les Rockets ne redescendent pas sur terre

Cette nuit en NBA, les Houston Rockets ont réussi à s’imposer contre les Atlanta Hawks et à prendre une option de plus en plus grande sur la deuxième place de la Conférence Ouest. Ils ont désormais deux matchs d’avance sur les Denver Nuggets, troisièmes.

Les résultats de la nuit :

Hornets – Magic : 104-111 (stats)

: 104-111 (stats) Pistons – Spurs : 122-96 (stats)

– Spurs : 122-96 (stats) Heat – Warriors : 112-86 (stats)

– Warriors : 112-86 (stats) Knicks – Mavericks : 128-113 (stats)

– Mavericks : 128-113 (stats) Rockets – Hawks : 121-114 (stats)

– Hawks : 121-114 (stats) Jazz – Grizzlies : 103-140 (stats)

: 103-140 (stats) Blazers – Cavaliers : 111-122 (stats)

: 111-122 (stats) Kings – Thunder : 105-121 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Le Magic se rapproche des Hawks et de la septième place à l’Est. Paolo Banchero (32 points) et Franz Wagner (26) retrouvent du rythme pile au bon moment.

Les Detroit Pistons menaient 60 à 34 à la mi-temps et le meilleur marqueur du match s’appelle Marcus Sasser. Normalement ça vous donne une idée du match.

Jimmy Butler a été honoré pour son retour. Mais a ensuite été plutôt mauvais. Le Heat, mené par un bon Bam Adebayo a su en profiter.

Deux triple-doubles dans le même match. Josh Hart et Karl-Anthony Towns sont devenus les premiers Knicks de l’histoire à réussir l’exploit !

Jalen Green a été très bon face aux Hawks avec 32 points et 11 rebonds. 10e victoire en 11 matchs pour Houston.

Le Jazz menait de 14 points à la fin du deuxième quart-temps avant de s’incliner de 37 unités. Du GRAND TANKING !

Les Cleveland Cavaliers ont été contestés tout le match, mais n’avaient pas envie de laisser filer la rencontre. Bons matchs de Darius Garland, Evan Mobley et Ty Jerome.

Les Kings ont eu un run dans le troisième quart-temps, mais se sont, le reste du temps, fait contrôler par Shai Gilgeous-Alexander et sa bande !

Damian Lillard souffre d’une thrombose veineuse.

8 points, et 7 rebonds à 1/4 au tir, 1/2 de loin et 5/6 sur la ligne pour Tidjane Salaün face au Magic.

Quelques secondes et une faute pour Moussa Diabaté face au Magic.

Une perte de balle en deux minutes pour Pacôme Dadiet face aux Mavericks.

18 points, 4 rebonds et 1 passe décisive, à 8/16 au tir, 0/6 de loin et 2/2 aux lancers pour Zaccharie Risacher face aux Rockets.

Le highlight de la nuit

HOW 🤯 https://t.co/W5eKLfhO2t pic.twitter.com/gSAgx7rXWI

— NBA (@NBA) March 26, 2025

Le programme NBA de ce soir