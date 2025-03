La nuit des Français en NBA : Tidjane Salaün agressif, pour le meilleur et pour le pire

Cette nuit en NBA, Tidjane Salaün a énormément appris en jouant le money-time face au Orlando Magic. Les Floridiens en ont profité en l’agressant et en provoquant des fautes et des erreurs, mais ces expériences prouvent que son coach, Charles Lee, lui fait de plus en plus confiance.

Les résultats de la nuit :

Hornets – Magic : 104-111 (stats)

: 104-111 (stats) Pistons – Spurs : 122-96 (stats)

– Spurs : 122-96 (stats) Heat – Warriors : 112-86 (stats)

– Warriors : 112-86 (stats) Knicks – Mavericks : 128-113 (stats)

– Mavericks : 128-113 (stats) Rockets – Hawks : 121-114 (stats)

– Hawks : 121-114 (stats) Jazz – Grizzlies : 103-140 (stats)

: 103-140 (stats) Blazers – Cavaliers : 111-122 (stats)

: 111-122 (stats) Kings – Thunder : 105-121 (stats)

Tidjane Salaün

L’ailier des Charlotte Hornets a fait parler son physique cette nuit face au Orlando Magic de Franz Wagner et Paolo Banchero. 8 points, et 7 rebonds à 1/4 au tir, 1/2 de loin et 5/6 sur la ligne, ça montre qu’il n’a pas eu peur et a agressé la raquette adverse. Mais en fin de match, ses fautes et errances défensives ont contribué à la défaite des siens.

Moussa Diabaté

Il n’est passé que quelques secondes sur le parquet, le temps de commettre une faute.

Pacôme Dadiet

Il a rejoué !!! Deux minutes et seulement une perte de balle pour noircir la feuille de stats. Mais au moins, il a rejoué et ça, ça fait plaisir.

Zaccharie Risacher

Si on ne l’a pas mis en titre, c’est parce qu’il commence à être juste TROP RÉGULIER. 18 points, c’est son plancher désormais et c’est ce qu’il a réussi à produire contre les Houston Rockets. Le tout en seulement 24 minutes avec 4 rebonds et 1 passe décisive, à 8/16 au tir, 0/6 de loin et 2/2 aux lancers. Il fallait se rapprocher du panier pour lui cette nuit.

