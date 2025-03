Damian Lillard également victime d’une thrombose veineuse !

Quelques semaines après Victor Wembanyama, c’est Damian Lillard qui est également victime d’une thrombose veineuse. Contrairement au Français, ce n’est pas à l’épaule, mais au mollet. Le caillot est stabilisé, mais la durée d’absence est encore indéterminée.

De nombreux fans de basket-ball en France ont découvert ce qu’était une thrombose veineuse il y a quelques semaines, lors de l’annonce du diagnostic de Victor Wembanyama. Cette fois, c’est une autre superstar de la NBA, Damian Lillard qui est touché. L’ailier des Bucks a un caillot sanguin au niveau de son mollet droit.

Breaking: Milwaukee Bucks star Damian Lillard will be out indefinitely after being diagnosed with a blood clot in his right calf, league sources tell me. pic.twitter.com/7fbTJji08m

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) March 26, 2025

C’est Chris Haynes qui a annoncé la nouvelle et le journaliste a même déjà réussi à joindre le meneur des Milwaukee Bucks. Il s’est exprimé en ces termes :

“C’est regrettable qu’un événement indépendant de ma volonté survienne. Avec l’équipe médicale des Bucks, notre priorité est de protéger ma santé et ma sécurité. J’adore le basket, mais je dois être là pour mes enfants et ma famille. Je suis reconnaissant que les Bucks aient réagi rapidement. Ils ont été d’un grand soutien et ont été proactifs tout au long du processus. J’ai hâte de tourner la page et de poursuivre ma carrière. “

Damian Lillard 🗣️ : “C’est regrettable qu’un événement indépendant de ma volonté survienne. Avec l’équipe médicale des Bucks, notre priorité est de protéger ma santé et ma sécurité !”

Oui le coup dur est énorme pour les Bucks à moins d’un mois de la fin de la régulière, oui ça… https://t.co/Uw3cWv98sZ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 26, 2025

À bientôt 35 ans, cette déclaration est rassurante puisqu’elle montre que le meilleur rappeur de la NBA a pour ambition de revenir sur les parquets. Sa durée d’absence est, pour le moment, indéterminée, mais il serait plus que surprenant de le revoir en tenue cette saison.

Bien sûr le coup est très dur pour les Milwaukee Bucks à moins d’un mois de la fin de la Saison Régulière, mais comme Damian Lillard l’explique très bien, le plus important, dans ces moments-là, est la santé des joueurs.

Le joueur des Bucks va essayer de se remettre en pleine forme le plus rapidement possible. Toujours selon Chris Haynes, il a déjà commencé à utiliser des anticoagulants et le caillot sanguin serait stabilisé. Il faut rester prudent néanmoins, c’est au mollet que Chris Bosh avait eu sa thrombose il y a quelques années.

Bon rétablissement Damian !

Source texte : Chris Haynes