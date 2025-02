Stars, highlights et stats nous font rêver au quotidien en NBA. Mais si tous ces athlètes performent chaque soir sur les parquets, c’est aussi parce que leurs corps si exceptionnels sont surveillés, massés et examinés en permanence. Ainsi, le Dr. Q, étudiant en médecine le jour et supporter NBA la nuit, a installé son cabinet chez TrashTalk pour décrypter et analyser tous les bobos de nos stars de la balle orange. Entorse, déchirure, fracture, luxation… la visite médicale nous permettra de comprendre toutes les blessures de la Grande Ligue. Aujourd’hui, c’est Victor Wembanyama qui passe sur la table du doc, pour une thrombose veineuse profonde de l’épaule droite.

Professeur-étudiant en sixième année de médecine, le Dr. Q est un grand passionné du corps humain, qui a lui-même pu tester de nombreuses blessures en étant victime de ce qu’on appelle la malchance sportive. Fasciné par l’anatomie et déterminé à exceller en tant que futur médecin du sport, il a déjà participé à des démonstrations en milieu hospitalier à l’âge de 10 ans et a observé en bloc opératoire à partir de ses 13 ans. Le Dr. Q partagera ainsi son savoir et ses recherches sur TrashTalk, pour en connaître toujours plus sur les blessures du monde du basket.

La nouvelle est tombée hier : Victor Wembanyama manquera la fin de la saison suite à la découverte d’une thrombose veineuse profonde (ou TVP) à l’épaule droite.

Annoncé doubtful mercredi pour le match de la nuit dernière contre les Suns, on ne pouvait pas imaginer qu’un tel diagnostic sortirait ce jeudi. C’est un coup dur pour les Spurs qui espéraient encore gratter une place dans le Play-In mais surtout pour Victor, qui rayonnait cette saison avec 24 points, 11 rebonds et près de 4 contres par match.

Maintenant, même si les premières nouvelles sont rassurantes concernant l’état de santé de Wemby, quand on entend parler de caillot on s’inquiète vite : du coup on se pose et on en discute.

“La thrombose veineuse correspond à la formation d’un caillot sanguin dans une veine.”

Je suis pas médecin mais j’aime pas entendre le terme “caillot sanguin”… https://t.co/tOxmwih4Ll

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 20, 2025

Qu’est-ce qu’une thrombose veineuse profonde ?

C’est un caillot de sang, qui obstrue tout ou partie d’une veine. En général, les effets se limitent à des douleurs et un oedème du membre concerné. Cependant, il faut garder en tête la principale complication possible, potentiellement bien plus grave : l’embolie pulmonaire. Cela arrive lorsque le caillot, initialement situé dans une veine périphérique migre jusqu’à atteindre les artères pulmonaires. De plus, l’origine de la thrombose compte aussi car en cas de rechute, des mesures seront à prendre. Dans le cas de Victor Wembanyama, on peut espérer que ce caillot soit dû à une combinaison de facteurs sans pour autant qu’une origine génétique soit en cause.

Les thromboses veineuses sont le plus souvent retrouvées chez des personnes alitées ou immobilisées pendant un long moment (après une opération, un long voyage en avion), mais on les retrouve de manière assez récurrente chez les athlètes outre-Atlantique. Il s’agit le plus souvent d’une forme particulière de thrombose veineuse profonde, appelée Syndrome Paget-Schroetter (ou thrombose à l’effort de la veine sous-clavière). Elle est plus fréquente dans les sports mobilisant beaucoup les bras, comme le basket.

En effet, lors des mouvements d’extension (rebonds, dunk, hook…), la veine sous-clavière, qui passe dans l’épaule, est comprimée entre les muscles. Le sang qui vient alors stagner a plus de chance de coaguler et de former un caillot. Quand on voit Wemby évoluer sur le terrain, ajouté à son morphotype très particulier, on comprend que ce facteur purement physique et structurel puisse jouer un rôle important dans la formation du caillot.

Il ne faut pas oublier les voyages très fréquents en avion (risque de thrombose multiplié par 4) avec une combinaison entre la diminution d’oxygène en altitude (qui “épaissit” le sang) et une immobilisation poussée. La déshydratation lors des rencontres favorise aussi la baisse de fluidité du sang et donc la formation des caillots. On voit donc que beaucoup de facteurs ont pu jouer sur cette thrombose veineuse profonde.

Quelle est la solution pour Victor Wembanyama ?

Normalement, un traitement anticoagulant de 3 mois (médicaments fluidifiant le sang) et un arrêt des déplacements en avion devraient permettre de régler le problème. Un retour sur le parquet serait donc tout à fait possible pour la saison prochaine, après vérification de l’efficacité du traitement. Dans tous les cas, un retour sous traitement serait impossible pour Victor Wembanyama, avec un sport de contact le risque de saignements et d’hématomes majeurs serait bien trop important.

Quand on parle de caillot sanguin, on pense évidemment à Chris Bosh ou Mirza Teletovic, qui ont été obligés d’arrêter leur carrière. Toutefois, certains joueurs comme Brandon Ingram et Ausar Thompson ont pu retrouver les parquets sans soucis après leurs 3 mois de traitement. Même Anderson Varejao, chez qui l’histoire s’est compliquée et qui racontait avoir eu peur de mourir suite à son embolie pulmonaire, a pu reprendre le sport à haut niveau.

Si chaque cas est différent, le cas Ingram serait une bonne comparaison car il avait aussi été diagnostiqué d’une thrombose veineuse à l’épaule en 2018-19.

Il avait manqué les 19 derniers matchs cette saison-là, avant de revenir dès le début de la saison suivante. https://t.co/dKT6ZqgHzl

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 20, 2025

Tout le monde s’inquiète, en France et outre-Atlantique, depuis l’annonce de la blessure de Victor, personne ne veut voir son histoire s’arrêter si vite. Mais le plus probable reste un retour sans souci la saison prochaine sans qu’on entende plus jamais parler de caillot.

De plus, les prises en charge mais aussi les réglementations ont évolué, et en cas de rechute, d’autres solutions (comme une chirurgie de décompression) seraient envisageables. On suivra dans tous les cas la situation de très près, en attendant de voir l’Alien de retour sur les parquets de San Antonio.