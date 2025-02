Alors que la NBA cherche, malheureusement en vain, une formule pour redynamiser son All-Star Week-end en perte de vitesse depuis des années, la NHL a quant à elle, peut-être bien trouvé sa bonne formule. Et si c’était une véritable source d’inspiration à creuser ?

Cela fait une bonne dizaine d’années maintenant, au moins, que les fans de basket boudent massivement le All-Star Game et toutes les festivités de ce week-end de février. Pas assez de défense, trop peu d’entrain… les raisons sont nombreuses, au point que ce ras-le-bol a même commencé à émerger chez les joueurs, qui veulent aussi trouver une solution.

Les éclaircies aperçues en 2020 et 2021 n’ont finalement été que passagères, et les multiples réformes tentées par Adam Silver ont toutes fait chou blanc, bien que l’édition 2025 laisse entrevoir quelques opportunités. Certaines autres propositions auraient le mérite d’être étudiées mais n’ont jamais été expérimentées en profondeur à ce jour.

La NHL faisait face au même problème mais a peut-être bien trouvé la solution pour redonner à cet événement de sa superbe d’antan. Au diable le sempiternel match des étoiles, la Ligue Nationale de Hockey comme l’appellent nos amis québécois a désormais fait la part-belle au “Tournoi des 4 nations”.

#4Nations Face-Off team selections from @LaughlinSXM 🇨🇦🇺🇸🇸🇪🇫🇮 pic.twitter.com/iFp6Dbu5MQ

— SiriusXM NHL Network Radio (@SiriusXMNHL) November 28, 2024

Dans ce format, ce sont les Etats-Unis, le Canada, la Suède et la Finlande, soit 4 des 6 meilleures équipes au classement de la fédé, qui voient leurs meilleurs joueurs s’affronter au cœur d’un tournoi où chaque équipe s’affronte. L’Allemagne et la Suisse, respectivement troisième et septième au classement, n’ont pas assez de joueurs en LNH pour composer une équipe, et la Russie, cinquième nation, en a assez mais est toujours exclue du fait de la guerre en Ukraine.

Ce tournoi a pris place au Centre Bell de Montréal, la salle des Canadiens et au TD Garden, où jouent les Boston Celtics Bruins. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’adversité et le challenge étaient au rendez-vous. Et ça a commencé avant même le coup d’envoi, où le public Canadien a copieusement hué le Star Spangled Banner, l’hymne américain. Les deux pays se sont ensuite mis sur la gueule sur la patinoire, le tout au sens propre du terme avec pas moins de trois bagarres qui ont éclaté dans les neuf premières secondes du match. Parce qu’après tout, pourquoi pas ?

USA vs. Canada started off in MADNESS 😳

📺: ABC/ESPN+/Disney+ pic.twitter.com/BrWlXzMb7J

— ESPN (@espn) February 16, 2025

Les récents propos polémiques de Donald Trump, président des Etats-Unis, n’ont probablement pas aidé, mais dans un sport où les bastons sont « tolérées », il était presque évident que les protagonistes allaient se foutre sur la gueule pour se disputer la suprématie nord-américaine. Joe Mazzulla a dû apprécier. Et d’ailleurs, les deux nations – aux deux premières places de ce tournoi – se sont à nouveau affrontées ce jeudi, pour la grande finale (victoire du Canada 3-2 contre les USA en prolongation).

En voyant ce “classico” péter le record d’audience de n’importe quel match des dernières finales de la Coupe Stanley (l’équivalent des Finales NBA) avec un pic à 5,2 millions de téléspectateurs, on se dit qu’il y a un truc à aller chercher pour Adam Silver. Un match entre une Team USA et une Team World a déjà été évoqué, mais n’a jamais vu le jour au All-Star Game, seulement au Rising Stars Challenge.

En parallèle il convient d’éclaircir certains points. Tout d’abord, la NHL est une ligue très internationale, avec une majorité de joueurs canadiens, puis américains évidemment, mais il y a également beaucoup de joueurs finlandais, suédois, russes, allemands ou tchèques. Le contingent européen représente plus d’un tiers des joueurs de la ligue et, sport national canadien oblige, les Cainris ne sont même pas en majorité.

En NBA, les trois quarts des joueurs viennent des Etats-Unis, et s’il y a beaucoup de représentants venant des quatre coins du monde, il y a encore trop peu de stars pour monter de grosses cylindrées par pays, capables d’être compétitives dans ce type d’événement, surtout si l’on y rajoute les potentielles blessures qui peuvent survenir.

Certains joueurs auraient pu évoluer pour la sélection du monde, comme Joel Embiid et Paolo Banchero, mais peut-être que dans ce cas de figure, ils porteraient le maillot de l’équipe Monde. Ce format doit être suffisamment bien exploité car mine de rien assez fragile. Et ce bien que l’on puisse légitimement trouver la moitié de joueurs étrangers dans le Top 10 des meilleurs joueurs de la NBA (Giannis, Jokic, Shai, Doncic et bientôt Wemby, vous verrez). Le Greek Freak a d’ailleurs quelques idées pour rendre le tout plus croustillant.

Giannis Antetokounmpo has a simple solution to fix the NBA All-Star Game:

– Make it Team USA vs. Team World.

– Rotate the host city between the USA and other parts of the World such as Paris and London.

He believes that will change the game’s intensity and make players care.

— Arash Markazi (@ArashMarkazi) February 17, 2025

Il s’agirait tout simplement de mettre en place ce fameux affrontement entre Team USA et Team World, comme c’est déjà fait en Championnat de France. On a vu lors des dernières compétitions internationales que l’écart se resserre entre les States et l’Europe, et que leur suprématie n’est plus si évidente que ça. Aussi, le joueur des Bucks propose de délocaliser l’événement, histoire que la Team World soit aussi à domicile de temps à autres, et que l’événement puisse toucher un public nouveau. Tous ces ingrédients pourraient ramener de la compétitivité et de l’intensité selon lui.

Challenger les Américains, qui se proclament toujours champions du monde au grand dam de Noah Lyles, en leur mettant la crème de la crème pourrait redonner du piquant à une confrontation qui en manque cruellement depuis trop longtemps. Imaginez seulement, des internationaux voulant bousculer la “Team USA” qui veut quant à elle conserver sa suprématie, et prouver qu’ils ont bel et bien instauré une dictature dans leur sport. Sachant que de plus en plus de joueurs étrangers débarquent, ça pourrait être une idée.

Toutefois, il faudrait aussi et surtout régler ce problème de temps-morts incessants en NBA, étant donné que pendant cette nouvelle formule du All-Star Game, les joueurs se sont déchauffés, ce qui a beaucoup cassé le rythme, et si le show fait partie intégrante de ce week-end festif, il ne doit pas non plus monopoliser l’attention, et être apporté avec plus de parcimonie…

The NHL has USA and Canada fighting like it’s a World War

But the NBA has answered with LiAngelo Ball

pic.twitter.com/C87eAVjW9m

— Barstool Sports (@barstoolsports) February 16, 2025



Quoi qu’il en soit, le chantier de la NBA au niveau de son All-Star Week-end est loin d’être terminé. Si le concours de 1 contre 1 est une bonne idée, on doute que les joueurs souhaitent mettre leur ego autant à l’épreuve. De même, cette formule Team USA contre Team World pourrait redonner de l’intérêt, mais les Ricains ont trop à perdre pour l’accepter si facilement. Toutefois, il y aurait un plus grand sentiment d’appartenance, qu’avec les sempiternelles conférences, étant donné que les dirigeants ont de moins en moins de mal à transférer même leurs légendes, qu’en penses-tu Nico ?

Cette cuvée 2025 a été la deuxième moins regardée de l’histoire, il est donc temps d’agir. Malheureusement, on peut tester absolument toutes les réformes possibles et imaginables pour we week-end, si les joueurs ont peur de se blesser ou ne veulent pas se donner à fond, ils ne se donneront pas à fond.

Sources texte : Yahoo! Sports, Front Office Sports, Fox Sports

.@PKSubban1 weighs in on if the NHL could inspire the NBA to change the All-Star format to USA vs. the World ✍️ pic.twitter.com/QcJGB3kfL3

— Get Up (@GetUpESPN) February 18, 2025