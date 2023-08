Nouveau champion du monde du 100 mètres, l’athlète américain Noah Lyles a profité d’une conférence de presse pour relancer le débat sur le qualificatif “World Champions” attribué à l’équipe qui remporte le titre NBA. Un titre, selon lui galvaudé, qui démontre un auto-centrisme de la NBA souvent dénoncé. Les propos du sprinter n’ont pas tardé à faire réagir.

Noah Lyles va aussi vite sur la piste que pour dégainer des punchlines.

Avec ses 9’83”, il est le nouveau roi du 100 mètres. Un chrono stratosphérique, presque aussi rapide que l’élimination de la France dans cette Coupe du monde (pardon, on arrête). En marge de son titre mondial, le sprinter ne s’est pas fait que des amis dans son pays, en critiquant ouvertement la NBA. Pour lui le titre de “World Champions” attribué à l’équipe qui soulève le Larry O’Brien est clairement une expression galvaudée :

La déclaration de Noah Lyles, sur la NBA qui déclare ses vainqueurs « champions du monde » 🍿

Grande gueule, la nouvelle star du sprint n’a pas tardé à faire réagir les superstars de la NBA :

Kevin Durant à propos de Noah Lyles : “Que quelqu’un vienne en aide à ce type...” Damian Lillard : “TF…” traduisez “C’est quoi ce bordel” Aaron Gordon : “Peu importe, je le fume sur 200 mètres…“

Kevin Durant, Devin Booker and other NBA players respond to Noah Lyles' comments.

Tyler Herro (Heat) : “La NBA est la meilleure ligue du Monde c’est pour cela qu’on nomme les champions NBA “Champions du Monde”

the nba is the best league in the world that's why the champs are "world champs" 🤦🏻‍♂️

Une réaction en chaîne des acteurs de la NBA qui n’ont visiblement pas trop appréciés que Noah Lyles remette en question cette appellation de “World Champions”. L’internationalisation du basket a beau avoir rendu certaines compétitions particulièrement compétitives (l’EuroLeague notamment), il est difficile de trancher en défaveur de la NBA. Un débat vieux comme Hérode qui continuera encore de diviser.

Source : SportCenter