Rondae Hollis-Jefferson glorieux dans la défaite : 39 points, 9 rebonds et 4 assists contre la Nouvelle-Zélande

Autant il y avait de grandes chances de manquer Jordanie – Nouvelle-Zélande, autant une fois devant la rencontre, il n’y avait absolument aucune chance de louper Rondae Hollis-Jefferson.

Officiellement éliminée de la Coupe du Monde, la Jordanie n’a pas tout perdu à Manille ; elle y a trouvé son Black Mamba.

Auteur de 39 points à 12/24 au tir dont 14/18 aux lancers – ses drives ont complètement scindé la défense néo-zélandaise en deux – Rondae Hollis-Jefferson se souviendra longtemps de cette Coupe du Monde 2023. C’est un secret de polichinelle, mais l’ailier américain (naturalisé jordanien à l’occasion du tournoi) n’a jamais été considéré en qualité de franchise player sur ses années NBA, de 2015 à 2021. Depuis vendredi, il a vécu son rêve, celui de porter une sélection sur ses larges épaules d’honorable attaquant. Son principal fait d’armes ? Une action à 4 points, pour permettre à la Jordanie d’accrocher la prolongation contre la Nouvelle-Zélande. Malheureusement, il n’a pas réussi à réitérer dans le temps additionnel. Difficile de lui reprocher les paniers manqués en toute fin de rencontre, mais – à partir de l’instant où il a forcé la prolongation – Rondae Hollis-Jefferson avait effectivement la possibilité de victoire entre ses mains.

L’objectif maintenant, c’est de ponctuer le tournoi avec les honneurs, en chassant – pourquoi pas – la meilleure place pour une sélection asiatique – dans le cadre des qualifications directes pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Ca va être compliqué, le Japon a déjà engrangé un succès, mais à cœurs vaillants rien d’impossible. Prochain match mercredi à 10h40 contre… Team USA. Ouai, ça va quand même être très compliqué.

