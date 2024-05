On commence les choses sérieuses ! Les champions en titre affrontent en demi-finale de conférence (à partir de samedi) les Wolves, tombeurs très virils des Suns de Kevin Durant. Anthony Edwards et sa bande peuvent-ils inquiéter Jokic, Murray and co. ? Certains membres de l’équipe le pensent sérieusement, ceci est un teaser, et cette introduction se termine.

Giovanni

Un premier tour assez tranquille pour les Nuggets quoiqu’on en dise, et surtout très tranquille pour les Wolves, face à des Suns pas à la hauteur de l’évènement et qui ne méritaient rien d’autre. On espère que les Loups en ont bien profité car après l’heure des biftecks saignants est venue celle des croquettes goût nature. Entendez par là que cette match-up pourrait faire tout drôle aux hommes de Chris Finch, face à une équipe qui va selon moi gentiment monter en pression. Mes deux rêves les plus chers sont de voir mes enfants heureux puis de voir Minnesota se faire sweeper, et malheureusement je devrai faire uniquement avec le bonheur des mes kids, car je pense que les Wolves vont prendre un match. Le troisième à mon avis, car la salle est très mal desservie et que Nikola Jokic va arriver en retard pour le match. Allez, les demi-finales de Conférence c’est pour les grands, Nuggets 4, Wolves 1

Nico M

à venir, comme les photos de Jimmy Butler sur une plage à Cancun.

Nico V

Les Wolves. Une franchise avec laquelle j’ai personnellement du mal, mais à qui je dois énormément de respect pour avoir fait dégager les Suns aussi proprement des Playoffs. Anthony Edwards est bouillant, Karl-Anthony Towns fait à peu près son boulot et Rudy Gobert brille défensivement. À côté ? Les cols bleus ont assuré comme rarement, et cette série à venir contre Denver s’annonce plus qu’excitante. Sans doute que Minnesota est aujourd’hui l’équipe la mieux armée pour embêter considérablement les Nuggets. Les rotations parfois limitées de Michael Malone seront la clé : si le coach des champions en titre arrive à remettre ses seconds couteaux dans le rythme, alors la série sera très disputée. Je me fie à ce que j’ai vu, à savoir des Loups étincelants. Et ça donne Wolves 4, Nuggets 2

Robin

J’avais parié sur les Timberwolves face aux Suns, mais je n’imaginais pas une telle domination. Des leaders magnifiques, des role players qui les remplissent de façon exemplaire et globalement un effectif en pleine confiance. Il y a deux semaines, j’imaginais les Nuggets leur coller un 4-1 au deuxième tour… et mon avis a bien changé. Côté Denver, les débuts de matchs, le banc ou encore le mollet de Jamal Murray sont autant d’éléments qui ne m’ont pas rassuré face aux Lakers. Alors peut-être que je suis un petit peu trop influencé par la dynamique récente, que j’oublie à quel point Nikola Jokic aime mettre dans sa poche les grands intérieurs adverses mais tant pis, je suis le chant des Loups. Chris Finch aura peut-être une jambe dans le plâtre, je lui mets l’autre en Finales de Conférence. Wolves 4 – Nuggets 2.

Céleste

J’avais misé sur des Wolves qui se font sortir en six matchs, ils m’ont bien fait fermer ma gueule, et au fond c’est mieux comme ça. Maintenant, désolé les loupiots, les Nuggets ne m’ont pas rassuré sur ce premier tour en gagnant sur le fil presqu’à chaque fois, tandis que vous m’avez donné pas mal de garanties en explosant tout sur votre passage… mais je ne peux décemment pas parier contre Nikola Jokic. Ces Nuggets ont trop d’XP et de solutions pour tomber dans la gueule des loups. Jokic pourrait affronter une défense Payton – Jordan – Pippen – Duncan – Russell qu’il n’en aurait rien à cirer, Jamal Murray est clutch comme une assiette de pâtes en sortie de soirée, Michael Porter Jr. est une troisième option à 23 points de moyenne (allez vérifier si vous ne nous croyez pas), bref ces Nuggets-là sont trop redoutables pour les pauvres Timberchiens. Nuggets 4, Wolves 2

Julien

Emile Zola a dit j’accuse, je dis je m’excuse. Pardon Anthony Edwards d’avoir sous estimé ta capacité à faire le super-héros de service et envoyer 31 points par soir en trashtalkant Kevin Durant. Pardon Rudy Gobert de ne pas avoir anticipé ta domination dans une raquette aussi verdoyante d’un désert de l’Arizona. Pardon à Jalen McDaniels, KAT, Naz Reid et tous les autres d’avoir été injuste devant votre collectif si généreux. Tant de compliments, mais ce n’est pas pour ça que les Finales de Conférence vous tendent les bras. Les Nuggets ont des points faibles, les Nuggets se sont parfois fait peur face aux Lakers, mais les Nuggets ont Nikola Jokic et l’avantage du terrain. Le loup est dans la bergerie, mais le berger serbe connaît son boulot. Difficile de parier contre la bande de tueurs à gage de Michael Malone. Dans une bataille qui ne sera une partie de plaisir pour personne, je donne Nuggets 4, Wolves 3

Alex T

J’avais ce Nuggets – Wolves dans mon bracket de départ donc plutôt fier mais j’avoue que j’avais sous-estimé la qualité de Minnesota et leur facilité à tout surmonter. Certes, Denver sera un adversaire bien mieux organisé et dangereux que Phoenix mais je crois que les Loups sont capables de faire un gros coup. Est-ce que Niko Jokic va dominer à l’intérieur ? Évidemment, mais autour c’est moins dangereux que l’an passé. Jamal Murray doit gérer des bobos et il a du mal à trouver la cible malgré ses shoots de la gagne. Michael Porter Jr. a été capital au premier tour mais il va désormais croiser la route de Jaden McDaniels et il risque d’avoir du mal à apporter son scoring tous les soirs. Niveau profondeur d’effectif, je pense que Minnesota peut aussi gêner Denver, où la second unit est plus aléatoire dans son apport. Avoir un sixième homme de l’année dans ses rangs c’est pas inutile. Minny part de loin mais je vais aller contre mon bracket cette fois. Les Wolves en Finale de Conférence pour continuer ces Playoffs de folie ! Wolves 4 – Nuggets 2

Clément

Je dois des excuses officielles aux Wolves pour avoir douté d’eux, ils méritent amplement cette qualification après ce sweep autoritaire face à des Suns bien moribonds. Loin de moi l’envie de répéter la même erreur, mais il faut être réaliste, les Nuggets seront au-dessus et devraient s’en sortir. Les champions en titre auront du mal face à Anthony Edwards, Rudy Gobert et KAT qui vont leur donner du fil à retordre, mais Jokic saura contourner cette défense et Jamal Murray pourrait bien tourner à 75 points de moyenne si l’envie lui prend. Même si les Wolves se transforment en loups-garous pendant la pleine lune, il ne faudra toujours pas sous-estimer le cœur d’un champion, et les Nuggets devraient passer, logiquement mais difficilement. Nuggets 4, Wolves 2

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE