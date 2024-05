Hier soir Vincent Collet a donné sa liste (élargie) en vue de la préparation de l’Équipe de France pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, et on a également appris que trois joueurs auront un rôle de partenaires d’entraînement pour les joueurs sélectionnables.

Pour préparer les Jeux Olympiques, Coach Collet a donc convié 22 joueurs. 19 dans une optique de dresser une liste finale début juillet, et trois qui viendront apporter leur aide au groupe durant la prépa.

Maxime Reynaud, Bodian Massa et Nolan Traoré seront des partenaires d’entraînement lors de la préparation @TrashTalk_fr

Attention Robin, Reynaud prend plutôt un A mais on ne t’en veut pas, t’as bien bossé. Trois joueurs donc, et trois profils différents. Le jeune Maxime Raynaud (Stanford, NCAA) sera là pour proposer une opposition de taille, au propre comme au figuré, aux Wembanyama, Gobert and co., le joueur de la JL Bodian Massa a déjà fait ses preuves à plusieurs reprises en cette qualité de sparring partner, alors que Nola Traoré viendra challenger les 275 meneurs appelés par le sélectionneur et en profitera pour mettre un pied de plus dans le très haut niveau. Nolan Traoré qui a notamment fait ses débuts en Playoffs hier soir face à l’ASVEL (14 points et 7 passes). Quelle année pour Nolan !