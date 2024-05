Elle était attendue, elle était source de spéculations, mais ça y est elle vient tout juste d’être dévoilée. Le sélectionneur de l’Équipe de France Vincent Collet vient d’annoncer la liste des 19 joueurs qui participeront à la préparation pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Qui a été pris ? Qui a été laissé sur le bas-côté ? On vous laisse découvrir tout ça !

Les joueurs de l’Équipe de France retenues pour Paris 2024

Andrew Albicy (meneur)

Killian Hayes (meneur)

Théo Maledon (meneur)

Matthew Strazel (meneur)

Frank Ntilikina (meneur)

Nando de Colo (arrière)

Evan Fournier (arrière)

Nadir Hifi (arrière)

Bilal Coulibaly (arrière)

Élie Okobo (arrière)

Ousmane Dieng (ailier)

Nicolas Batum (ailier)

Jaylen Hoard (ailier-fort)

Guershon Yabusele (ailier-fort)

Matthias Lessort (pivot)

Victor Wembanyama (pivot)

Rudy Gobert (pivot)

Vincent Poirier (pivot)

🚨 OFFICIEL : la liste des 19 joueurs retenus en Équipe de France pour les JO de Paris 2024 ! pic.twitter.com/jnGStfOvZX

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 16, 2024

Une liste rallongée de 19 noms pour Vincent Collet, qui a sélectionné 13 extérieurs pour faire jouer la compétitivité, expliquant la nécessité de faire des choix. À l’intérieur, on retrouve les noms attendus, dont bien sûr celui de Victor Wembanyama qui participera à sa première compétition internationale majeure chez les grands. On note néanmoins les absences de Timothé Luwawu-Cabarrot, Moustapha Fall et Sylvain Francisco. Rendez-vous pour les premiers matchs de préparation (début le 3 juillet contre la Turquie), qui donneront déjà beaucoup d’indications concernant les premiers choix de Collet et son équipe !

Alors, vous en pensez quoi de cette sélection ?