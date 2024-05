C’est officiel ! Le sélectionneur de l’Équipe de France féminine Jean-Aimé Toupane vient d’annoncer la liste des 18 joueuses qui participeront à la préparation pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Qui a été pris ? Qui a été laissé sur le bas-côté ? On vous laisse découvrir tout ça !

Les joueuses de l’Équipe de France retenues pour Paris 2024

Marine Fauthoux (meneuse)

Carla Leite (meneuse)

Leila Lacan (meneuse)

Marie Pardon (meneuse)

Romane Bernies (meneuse)

Pauline Astier (meneuse)

Marie-Paul Fopossi (ailière)

Marine Johannès (arrière)

Sarah Michel-Boury (arrière)

Mamignan Touré (arrière)

Janelle Salaün (ailière)

Valériane Ayayi (ailière)

Gabby Williams (ailier-fort)

Marième Badiane (ailier-fort)

Iliana Rupert (ailier-fort)

Ana Tadic (pivot)

Dominique Malonga (pivot)

Alexia Chery (pivot)

🚨 OFFICIEL : la liste des joueuses retenues en Équipe de France pour les JO de Paris 2024 ! pic.twitter.com/nJUB6EebzM

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 16, 2024

Un groupe élargi, avec 18 filles pour faire jouer la compétitivité entre membres de la liste. À noter l’absence de Sandrine Gruda, membre historique et cadre de l’Équipe de France depuis de nombreuses années. On remarque également la présence de nombreuses jeunes, telles Leila Lacan, Carla Leite, qui intègrent le groupe et devront lutter pour disputer les Jeux durant les matchs de préparation.

Alors, vous en pensez quoi de cette sélection ?