En marge du Game 6 entre les Wolves et les Nuggets avait lieu cette nuit un “choc” en WNBA. Le Fever d’Indiana face au Liberty de New York, la même que chez les gars tiens, et surtout la rencontre entre le basket de demain (Caitlin Clark) et le basket d’aujourd’hui (Breanna Stewart et Sabrina Ionescu, entre autres). Spoiler, la ville a tabassé la campagne, et le présent a surclassé le futur.

Caitlin Clark ? C’est un peu une jeune Stephen Curry avec la hype de Victor Wembanyama. Déso, on parle de ce qu’on connait le plus. La n°1 de la Draft 2024 a tout pour être le futur visage de la WNBA et du basket féminin mondial, mais avant cela il lui faudra apprendre.

Pour son deuxième match en carrière chez les grandes, Caitlin Clark a appris, c’est le moins que l’on puisse dire. Après ses 20 points face au Connecticut Sun il y a trois jours, CC s’est heurtée cette nuit au très très haut niveau. Celui d’une équipe finaliste WNBA en titre, le Liberty de New York, celui de deux des meilleures joueuses au monde, Breanna Stewart et Sabrina Ionescu. La première a été ultra-solide (31 points), incroyablement dominante, la seconde plus discrète (14 points tout de même), Jonquel Jones a dominé dans la raquette et de match il n’y aura pas eu, avec une victoire 105-66 des anciennes coéquipières de Marine Johannes, malgré une tentative de retour en début de quatrième quart.

Caitlin Clark ? 9 points, 7 rebonds et 6 passes, à 2/8 au tir dont 1/7 du parking. Une soirée “sans”, parmi celles qui apprennent, face à une équipe qui joue tout simplement à un niveau supérieur, et une preuve de plus du niveau incroyable et intransigeant de la WNBA cette saison.

Prochaine étape ? Dès ce soir pour… un rematch, à New York cette fois-ci, alors que dans la soirée les championnes en titre du Ace de Las Vegas recevront les Sparks de Los Angeles. Qui a dit qu’il fallait se reposer entre deux matchs de Playoffs ?