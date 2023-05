Ah le mois de mai, la fin du printemps, de belles Finales de Conférence… mais aussi le début du plus beau championnat de basket féminin de la planète. Après une intersaison dingue, la 27ème saison de WNBA est annoncée comme épique avec un vrai duel au sommet entre deux superteams. Avant le début des hostilités cette nuit, petit guide pour teaser cette saison au potentiel historique.

En 2022, on avait eu le droit à une vraie suprématie de la part des Las Vegas Aces, avec leur franchise player A’Ja Wilson élue MVP et DPOY de la saison. Un premier titre de championnes pour Becky Hammon et ses joueuses, mais un seul n’est pas assez pour ces dames. Il fallait que les Aces aillent récupérer à l’intersaison Candace Parker, joueuse au CV et palmarès plus long qu’un bras. Sur la côte Atlantique du côté de Brooklyn, on a décidé de réagir aussi. Boom, le New York Liberty renforce ses troupes autour de Sabrina Ionescu avec l’arrivée de Breanna Stewart, tout simplement vue comme la meilleure joueuse du monde à l’heure actuelle, qui a tout remporté aux USA et en Europe. On note aussi l’arrivée dans la Big Apple de Jonquel Jones, MVP en 2021, et Courtney Vandersloot, quatre fois All-Star et championne WNBA en 2021. Bref, deux superteams qu’on a hâte de voir se mettre sur la courge à chaque confrontation.

The New York Liberty are STACKED 😳

🗽 Courtney Vandersloot

🗽 Sabrina Ionescu

🗽 Betnijah Laney

🗽 Breanna Stewart

🗽 Jonquel Jones pic.twitter.com/vziR9H1Hq4

— SportsCenter (@SportsCenter) February 2, 2023

Du côté français, on peut compter sur Lou Lopez-Sénéchal, draftée en cinquième position par les Dallas Wings en avril dernier pour envoyer du lourd dès le début de la saison. Malgré le grand nombre de Françaises draftées en WNBA depuis quelques années, certaines ne sont pas gardées et d’autres ne feront pas le déplacement cette saison. Des internationales ne pourront pas rejoindre pas les rangs de leurs franchises WNBA, comme Gabby Williams qui évolue au Storm de Seattle. En effet, elle ne pourra pas regagner l’état du Washington à cause de sa non-présence au premier jour de la saison (aujourd’hui). Cette nouvelle règle met bien à mal la Française qui joue actuellement les finales de Ligue Féminine avec Lyon. Cette règle ne s’applique pas aux joueuses ayant moins de trois ans d’expérience en WNBA, donc Iliana Rupert (Atlanta) et Marine Johannès (New York) pourront rejoindre les US après l’Euro disputé en juin. Enfin, pas sûr pour MJ, qui pourrait bien skipper l’Euro car elle est fortement attendue par sa coach Sandy Brondello pour renforcer l’effectif déjà exceptionnel du Liberty.

“Marine Johannès participe aux finales [françaises] à partir de demain. Dès qu’elle aura terminé, nous nous attendons à ce qu’elle arrive ici. Marine est une pièce unique dans ce puzzle, vous avez vu son flair. Quand elle reviendra, elle sera dans la rotation […] .” – Sandy Brondello en conférence de presse

Mais la plus belle histoire de cette saison est racontée du côté de Phoenix avec le retour sur les terrain de… Brittney Griner. Après avoir été libérée en décembre 2022 de sa détention en Russie, elle a disputé récemment son premier match depuis son retour aux États-Unis. Un match amical très émouvant où elle a pu montrer à grand nombre qu’elle n’avait pas perdu de sa puissance dans la raquette des deux côtés du terrain.

the sisterhood of the @WNBA 🧡 pic.twitter.com/X6LC8ONCKu

— Phoenix Mercury (@PhoenixMercury) May 13, 2023

Douze franchises dont deux prêtes à se donner un combat sans merci, c’est ça la nouvelle saison de la WNBA. Et pour la reprise, de nombreux match de gala sont gratuits sur l’appli de la ligue féminine jusqu’à dimanche prochain. En attendant un petit match de Finales de Conf’, pourquoi ne pas y faire un tour et voir les meilleures joueuses du monde en action ?

The all-new App is here and so are FREE Live games 👀

Watch these games FREE on the WNBA App with the Tip-Off Test Drive by @CarMax

📲: https://t.co/dA08CiF9pC

Read More: https://t.co/Cs6v27w3S8 pic.twitter.com/ejKgzkIs1P

— WNBA (@WNBA) May 18, 2023