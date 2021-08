Seattle décroche la première Commissioner’s Cup de l’histoire : Breanna Stewart rajoute un MVP à sa collection all-time

On vous présentait hier le concept de la Commissioner’s Cup, la nouvelle coupe qui a animé ce début de saison en WNBA. La grande finale avait lieu cette nuit et, comme souvent, c’est le Storm de Seattle qui est reparti avec le trophée et des grosses liasses de billets verts dans ses valises.

Nouveauté de cette saison 2021, la Commissioner’s Cup est une compétition dans la compétition qui a pour but de renforcer l’intérêt des fans pour la première partie de la saison régulière grâce à une formule toute simple : certains matchs du calendrier sont estampillés « match de coupe » et donnent lieu à un classement secondaire. Au terme de cette phase où chaque équipe dispute 10 matchs contre ses concurrents de la même Conférence, le leader de l’Est et de l’Ouest décrochent leur billet pour la finale. Le trophée se dispute alors sur une manche sèche et l’équipe vainqueur ramène la coupe à la maison en plus d’obtenir un chèque généreux de 30 000 dollars pour chaque membre du roster. Mais au-delà du titre, l’idée était de pouvoir célébrer cette nouvelle idée avec du public pour continuer à promouvoir le basket féminin après des olympiades divertissantes et très suivies à Tokyo et une médaille française en bronze pour le petit rappel cocorico du jour. Un soir de fête qui a logiquement commencé par un entre-deux symbolique avec Cathy Engelbert, l’ange gardien de la WNBA depuis 2019 à l’origine de la mise en place de cette coupe à l’occasion du 25è anniversaire de la ligue.

De retour du Japon où elle a conquis l’or olympique pour la cinquième fois avec Team USA, Sue Bird a été diablement efficace en 18 petites minutes de jeu (10 points, 5 rebonds). Sa coéquipière en sélection, Breanna Stewart, ne ressentait pas non plus de jetlag et posait 15 de ses 17 pions dès le premier quart-temps (avec 4 rebonds, 3 passes, 4 interceptions et 3 contres). Et si le Sun avait encore un petit espoir à la mi-temps (46-35), la tempête verte et blanche s’est abattue sur le Footprint Center de Phoenix pour ne laisser aucune chance à Connecticut au retour des vestiaires. Jewell Loyd, la troisième médaillée olympique de Seattle, terminait quant à elle deuxième meilleure marqueuse du match avec 16 unités lors de la large victoire du Storm (79-57). A peine de retour sur le sol américain, Breanna Stewart ajoute déjà deux nouvelles lignes à son palmarès en étant aussi désignée MVP. De quoi faire plaisir à son banquier avec une petite rallonge de 5 000 dollars supplémentaires toujours bienvenue mais aussi garnir un peu plus son armoire à trophées qui commence à déborder après une année 2021 placée sous le signe de la win avec un titre en EuroLeague et une médaille d’or olympique. Matez plutôt le bilan de ses 10 derniers mois ci-dessous et prenez un grand verre d’eau pour éviter de faire un malaise.

✅ Commissioner’s Cup MVP …All in the last 10 months. 😤#TakeCover x #TheQueen pic.twitter.com/vAIH5ydDFs — Seattle Storm (@seattlestorm) August 13, 2021

Le Storm repart de l’Arizona avec un nouveau trophée dans ses affaires. La logique sportive a été respectée et le meilleur bilan de ce début de saison régulière repart avec le jackpot en attendant de pouvoir réaliser le premier doublé (Commissioner’s Cup – titre) de l’histoire de la WNBA en cas de back-to-back en septembre. Connaissant Breanna Stewart, on souhaite bon courage à la concurrence pour stopper son run.

Source texte : WNBA, ESPN