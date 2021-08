Kyle Korver rejoint le staff des Nets pour former la jeunesse : les filets du Barclays commencent déjà à flipper et on les comprend

Kyle Korver met donc officiellement fin à sa carrière de joueur en rejoignant… le staff de Steve Nash aux Nets, le vétéran rejoignant le banc de Brooklyn pour aider les joueurs développer leurs skills. Un ancien sniper pour aider des Nets à l’attaque déjà incroyable… ça va shooter au Barclays !

Tiens, tiens, en voilà un qui fait son retour. Alors qu’on le voyait de plus en plus sur le banc que sur le terrain au fil des saison, Kyle Korver réserve définitivement sa place offcourt et ce sera donc du côté des Nets. Shams Charania de The Athletic, plutôt calme en ce moment, a annoncé que le tireur d’élite rejoignait le staff de Steve Nash en tant qu’assistant au développement des joueurs et c’est donc officiel, après 17 saisons sur les parquets NBA, l’ancien All-Star (merci Budenholzer), qui n’avait pas officiellement annoncé sa retraite, raccroche les baskets et troque le maillot contre l’outfit d’assistant. Depuis les Playoffs 2020 chez Mickey, où il avait joué avec les Bucks (à un an près il était champion, damn), on n’avait plus de nouvelles du sniper et, au final, Kyle ne dit pas au revoir au monde de la NBA, loin de là.

After 17 NBA seasons, one-time All-Star Kyle Korver is joining the Brooklyn Nets as a player development assistant coach on Steve Nash’s staff, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 12, 2021

Sur le papier ? Kyle Korver en assistant aux Nets ? Ca peut être un fit incroyable. On connait déjà la violence de l’attaque des Nets, portée par Kyrie, KD, Harden, et toute la clique, et sachez d’ailleurs que cette équipe de Brooklyn était la deuxième la plus adroite de toute la ligue la saison passée en shootant à 49,4% dont 39,2% du parking. Voilà, retenez ça, et à la deuxième attaque la plus prolifique de la ligue (118,6 points inscrits en moyenne), vous rajoutez donc un Kyle Korver dans le rôle d’assistant au développement des joueurs… A ce rythme-là ne vous étonnez pas si DeAndre Jordan devient un pivot qui joue au large. Bon ok on part loin, mais ça n’empêche que cet ajout dans le staff de Steve Nash pourrait rendre l’attaque de KD et ses potes encore plus létale qu’elle ne l’est déjà, et ça risque de faire très mal. Bon par contre, vu le puriste qu’est Kyle, pas sûr qu’il kiffe les one-leg jumper à trois points de Cam Thomas comme cette nuit. En revanche, s’il y en a un dont la cote est à 1,01 pour devenir le chouchou de Threezus c’est bien Joe Harris, catch-and-shooter dans le corner, pas trop la balle en main, Kyle va adorer. Après avoir engagé Steve Clifford comme consultant, Steve Nash continue donc de renforcer son staff en accueillant Kyle Korver, et ça semble pas tout mal comme idée. Reste à savoir désormais si l’ancien tireur d’élite pourra transmettre aux Nets sa science, en tout cas, chapeau pour ta belle carrière Kyle, on a hâte de voir ce que tu vaux sur le banc désormais.

L’un des meilleurs shooteurs de l’histoire de la Grande Ligue prend sa retraite, par la petite porte, mais est déjà de retour en NBA en tant qu’assistant. C’est ce qu’on appelle une reconversion express, et le vétéran est peut-être tombé au meilleur endroit pour transmettre sa science du jeu.

Source texte : The Athletic