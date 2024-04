Mavericks – Clippers, 1-1. Les coéquipiers de Luka Doncic ont récupéré l’avantage du terrain au Game 2 grâce à un dernier quart-temps de grande classe du Slovène. Kawhi Leonard, pour son retour, n’a pas été mauvais, mais n’a pas été bon non plus. Une meilleure performance est attendue dans ce troisième match si les Clippers veulent reprendre les devants.

15 points, 7 rebonds et 2 passes décisives à 7/17 au tir sont des statistiques loin d’être honteuses pour un joueur qui revient à la compétition après une bonne vingtaine de jours loin des parquets. Mais Kawhi Leonard n’est pas un joueur comme les autres et son retour se fait à un moment particulier. “The Klaw” est le franchise player des Clippers, et son équipe a besoin d’un haut niveau de performance d’entrée si elle veut passer l’obstacle Mavericks au premier tour.

Cette nuit, à 2h du matin, aura lieu la troisième rencontre de la série opposant Dallas à Los Angeles. Pour le moment, ce sont les voiliers californiens qui dominent … mais ils ont perdu l’avantage du terrain. Lors du premier match, James Harden et ses coéquipiers avaient pris les Texans à la gorge. Au deuxième en revanche, un quatrième quart-temps magnifique de Luka Doncic a finalement eu raison de leurs espoirs de 2-0.

Un Game 2 placé sous le signe de la défense et du manque d’adresse. Au bout de trois quarts-temps, les deux équipes n’avaient inscrit que 131 points en cumulé ; bien loin de leurs standards. Si une équipe parvient ce soir à retrouver son rythme en attaque tout en conservant ce niveau de l’autre côté du parquet, ils s’empareront sans doute de la victoire.

Si Luka Doncic et Kyrie Irving brillent, les lieutenants de Dallas ont globalement été bien cadenassés par L.A. depuis le début de la série. Lors du deuxième match, les deux membres du backcourt texan ont inscrit 55 des 96 points de leur équipe. Le plan défensif des Clippers marche donc plutôt bien et un retour de Kawhi Leonard au plus haut niveau ne viendrait que le renforcer.

En attaque en revanche, les hommes de Tyronn Lue sont trop irréguliers. Les joueurs qui performent ne sont jamais les mêmes. Ce qui peut être vu comme une force bien sûr, sauf lorsqu’aucun des leaders ne parvient à compenser le soir sans de son coéquipier. Là aussi, d’habitude “The Klaw” apporte une plus grande garantie que James Harden, Paul George ou Russell Westbrook. Des tirs à mi-distance du cyborg sont souvent précieux pour relancer une dynamique ou bien en couper une adverse.

Les ailes des Clippers sont le seul point fort évident qu’ils ont dans la match-up face aux Mavericks et ils ne la remportent pas de manière assez évidente depuis le début de la série. Vont-ils enfin y parvenir ce soir dans le Texas grâce à un meilleur Kawhi Leonard ? Réponse à partir de 2h du matin.