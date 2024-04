Kawhi Leonard à la recherche du rythme perdu

La nuit dernière, pour la première fois depuis fin mars, on a vu Kawhi Leonard sur le parquet. Un retour que les Clippers ont évidemment accueilli à bras ouverts, mais un retour qui n’a pas empêché Los Angeles de s’incliner face aux Mavs. Kawhi doit d’abord retrouver son rythme avant que L.A. ne puisse tourner à plein régime.

On ne s’attendait pas vraiment à voir Kawhi sur le terrain pour le Game 2 mais surprise, il était bien là. Sa performance pour son grand retour ? 15 points, 7 rebonds, 4 interceptions en 35 minutes, à 7/17 au tir (0/5 à 3-points).

Des stats honorables, mais Leonard a mis une bonne mi-temps pour retrouver ses marques. Les 24 premières minutes ont en effet été compliquées pour Kawhi, qui a ensuite réussi à enclencher la seconde. Cela s’est néanmoins avéré insuffisant puisque les Clippers ont fini par s’incliner 96-93.

“J’essaye de retrouver mon rythme, et évidemment de gagner le match. On était trop immobiles dans le quatrième quart-temps. Je veux retrouver mon rythme avec l’équipe et décrocher une victoire.” – Kawhi après le match

Enchaînant les isolations dans le quatrième quart, les Clippers ont fini par craquer sous les coups de boutoir des Mavs, qui ont retrouvé leur adresse extérieure au meilleur moment. Kawhi n’a pas pu faire la différence en un-contre-un et manquait de jambes pour planter à 3-points. Au final, c’est toute l’équipe des Clippers qui a perdu le rythme offensif qu’on a pu entrevoir dans le Game 1.

Kawhi Leonard: “We’ve got to be better as a unit, overall. It starts with me. Even if I’m winded, I have to find a way.” pic.twitter.com/vsImZKiRcb

— Joey Linn (@joeylinn_) April 24, 2024

La grande question désormais, c’est de savoir combien de temps aura besoin Kawhi Leonard pour redevenir Kawhi Leonard.

Après trois semaines d’absence, et de grosses limitations à l’entraînement, il est logique que Kawhi galère un peu pour son retour. Mais à ce moment-là de la saison, on sait que la marge d’erreur est petite, surtout quand vous avez des tueurs comme Luka Doncic et Kyrie Irving en face.

Avec le Game 3 prévu vendredi à Dallas, Leonard a trois jours pour récupérer puis monter en puissance afin d’aider les Clippers à reprendre le contrôle de la série. Arrivera-t-il à retrouver le niveau All-NBA (24 points, 6 rebonds de moyenne en 68 matchs) qui était le sien au cours de la régulière ? La réponse à cette question déterminera probablement l’issue de la série.

Source texte : conférence de presse d’après-match