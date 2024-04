Kevin Durant et Devin Booker sont formels, il ne faut pas enterrer les Suns

Dominés dans l’agressivité et dans l’impact physique à Minnesota, les Suns sont déjà dos au mur après leurs deux défaites face aux Wolves. Ils ont d’ailleurs tellement été dominés que de plus en plus de monde voit Phoenix sortir dès le premier tour des Playoffs. Mais les stars Devin Booker et Kevin Durant assurent que rien n’est joué.

C’était l’une des séries les plus indécises, excitantes, et hypantes du premier tour des Playoffs NBA 2024. Mais après deux matchs, il y a clairement une classe d’écart entre Minnesota et Phoenix.

Après une large victoire 120-95 dans le Game 1, les Wolves ont dominé les Suns 105-93 dans la deuxième manche au Target Center. Minnesota a proposé un magnifique effort collectif et défensif pour sortir de nouveau les Suns de leur zone de confort. Comme un symbole, Kevin Durant (18 points à 6/15 au tir) et Devin Booker (20 points à 6/13, 6 turnovers) ont passé une soirée très compliquée, pendant que Jaden McDaniels a sorti le match de sa vie.

Côte à côte en conférence de presse d’après-match, Book et KD ont évidemment été interrogés sur le scénario de cette série. Et ils ont tous les deux tenu à délivrer le même message :

“Ne nous enterrez pas. Ce n’est pas pour rien qu’on parle de série” a déclaré Booker. “Vous ne pouvez pas nous lâcher maintenant, on a besoin de vous plus que jamais” a ajouté Durant, faisant référence aux fans des Suns.

On dit souvent qu’en Playoffs, la série démarre vraiment quand l’une des deux équipes gagne à l’extérieur. Entendez par là que tout reste possible pour les Suns. Après tout, les Wolves ont fait ce qu’ils avaient à faire en protégeant leur parquet, et Phoenix va accueillir Minnesota à la maison pour les deux prochains matchs.

Mais plus que le score de la série, c’est véritablement la manière qui inquiète côté Phoenix.

C’est une chose de perdre à l’extérieur en Playoffs, c’en est une autre de se faire dominer physiquement et collectivement. Les Wolves ont clairement réussi à imposer leur style de basket au cours des deux premières confrontations. Dans l’intensité, en défense, au rebond, Minnesota mène clairement les débats et les Suns ne semblent pas en capacité de se mettre au même niveau. Pire encore, ils perdent les pédales face à l’adversité. Devin Booker et Kevin Durant – malgré tout leur talent balle en main – n’ont pas l’impact attendu dans cette série. Série qui pourrait tourner à la leçon si les deux superstars ne haussent pas le ton rapidement.

On attend donc une grosse réaction lors du Game 3, ce vendredi à Phoenix. Sinon, il faudra préparer les balais…

