Bilal Coulibaly : “Ce serait magique de jouer les Jeux Olympiques”

Invité sur le plateau de NBAextra ce mercredi, le Frenchie Bilal Coulibaly est revenu sur sa saison rookie aux Wizards mais surtout sur ses prochains objectifs. Des objectifs qui contiennent forcément le maillot bleu-blanc-rouge à trois mois des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Dans environ trois semaines, Vincent Collet devrait dévoiler la liste des joueurs sélectionnés pour participer aux JO de Paris 2024. Une liste dans laquelle se retrouvera Bilal Coulibaly ? Rien n’est assuré pour le copain de Victor Wembanyama, mais Bilal a lâché une campagne rookie suffisamment convaincante pour être dans les petits papiers de Collet. Et comme vous pouvez l’imaginer, Coulibaly rêve en grand.

“J’espère vraiment être dans l’équipe” a déclaré Bilal sur NBAextra. “Ce serait vraiment impressionnant. Je me rappelle en train de regarder les Jeux Olympiques avec ma famille chez moi. Donc ouais, les Jeux, ce serait magique.”

🏀 #NBAextra

🔥 @Bilaal_6 révèle ses objectifs pour la saison prochaine !

🇫🇷 Wemby – Coulibaly : le bel avenir de l'équipe de France pic.twitter.com/ChdgLRKyOK

— NBAextra (@NBAextra) April 24, 2024

Blessé au poignet en fin de saison mais évitant l’opération et “bientôt de retour à 100%”, Bilal Coulibaly ajoute qu’il a eu l’occasion de rencontrer Vincent Collet il y a quelques semaines, quand le sélectionneur a fait un passage aux States pour rencontrer les différents joueurs français de NBA. Une rencontre sans promesses mais une rencontre qui prouve que Bilal a sa chance.

Pour rappel, Coulibaly a évolué sous les ordres de Vincent juste avant de débarquer en NBA, chez les Mets 92 aux côtés de Mister Victor Wembanyama. L’occasion pour Bilal de lui donner un aperçu de ses qualités défensives et sa polyvalence, des atouts appréciés sur les postes extérieurs. À seulement 19 piges et sans aucune sélection en Équipe de France A, Bilal Coulibaly n’a pas l’expérience que peuvent posséder d’autres candidats au groupe bleu. Par contre, il a le talent, l’intelligence, et l’insouciance de la jeunesse.

Reste à voir si ça suffira pour décrocher une place dans les 12.

__________

Source texte : NBAextra