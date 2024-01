Gregg Popovich a récemment reçu la visite de Vincent Collet, sélectionneur de l’Équipe de France, et Boris Diaw, manager général des Bleus et accessoirement ancien joueur de Coach Pop à San Antonio.

On prépare déjà les Jeux Olympiques de Paris 2024 en Équipe de France, puisque Vincent Collet et Boris Diaw ont voyagé jusqu’aux Etats-Unis, plus précisément au Texas et encore plus précisément à San Antonio, pour pouvoir discuter avec Coach Pop. On imagine que les discussions étaient centrées sur un certain joueur français en vue de préparer les prochains JO, ainsi que de sa disponibilité à venir. Oui, on parle bien sûr de Sidy Cissoko, évidemment, bien sûr, bah ouais, normal. Et plus sérieusement ? Possible que l’on n’ait jamais la réponse officielle, grâce à un Popovich toujours aussi blagueur, et qui n’a pas révélé explicitement que Victor Wembanyama était évidemment au centre de toutes ces discussions.

Gregg Popovich en conference de presse sur ses échanges avec Vincent Collet et le staff des Bleus, présents à San Antonio : “On a préféré le Bordeaux au Bourgogne hier soir. Le Château d’Yquem 1988 pour le dessert était fantastique. La discussion a donc été très utile !”

On savait déjà que notre Babac national était un amateur de bon pinard, et que Vince et Gregg ne doivent pas non plus être en reste, mais encore une fois, Gregg Popovich a fait du Gregg Popovich afin de détourner le sujet de manière habile, tout en faisant comprendre qu’évidemment, Wemby était le sujet principal de cette entrevue, dans l’optique de préparer les prochaines olympiades, pour lesquelles il sera déjà la tête de gondole de l’EDF de basket.

Toutefois, on imagine quand même bien les trois camarades de soirée être effectivement capables de parler rouge qui tâche.