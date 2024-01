NBA – Le récap du jour : Luka Doncic marque l’histoire

La saison NBA est désormais bien lancée, et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Suite au décès tragique de Dejan Milojevic, les Warriors n’ont pas joué contre Utah (17 janvier) et Dallas (19 janvier). Ces deux matchs ont été reportés aux dates suivantes : le 15 février contre le Jazz, et le 2 avril contre les Mavericks. (Source : ESPN)

Pour honorer Milojevic, les Warriors pourraient jouer un match de présaison en Serbie, face au Partizan. (Source : Eurohoops)

Absent lors des 73 points de Luka Doncic à Atlanta hier, Kyrie Irving terminera la saison sous la barre des 65 matchs. Il ratera ainsi un bonus d’un million de dollars et n’est plus éligible pour les trophées de fin de saison.

Victime d’une entorse à la cheville, Cam Reddish (Lakers) sera réévalué dans deux semaines. (Source : ESPN)

Touché au pied gauche, Zion Williamson (Pelicans) a passé des examens et ils n’ont rien révélé de sérieux. (Source : NOLAnews)

Touché au pouce, Jusuf Nurkic (Suns) a passé des examens et ils n’ont rien révélé de sérieux. Bradley Beal a lui pris un gros coup de coude dans le nez face aux Pacers, mais “espère qu’il n’est pas cassé”. (Source : Arizona Republic, Duane Rankin)

Bonne nouvelle à Miami : Jaime Jaquez Jr. est de retour. Il va jouer contre les Knicks après avoir raté six matchs pour une blessure à l’aine. (Source : Heat)

La preview de la soirée.