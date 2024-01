Avec 73 points marqués cette nuit à Atlanta, Luka Doncic était particulièrement énervé. Les fans des Hawks peuvent remercier Kenneth Roe, ce supporter des Suns qui avait provoqué Luka quelques jours plus tôt. C’est ce qu’on appelle « réveiller » le monstre.

La scène se passe à Dallas ce mercredi, vers la fin du troisième quart-temps dans le match Mavericks – Suns. Luka Doncic et les Mavs prennent l’eau face à un énorme Devin Booker, et certains fans de Phoenix présents dans la salle en profitent pour chambrer la superstar slovène.

Parmi eux ? Un certain Kenneth Roe.

Âgé de 22 ans, Roe est actuellement dans la dernière année de son master de management du sport à l’université de SMU, située dans le comté de Dallas. Il est originaire de Phoenix, et a profité du déplacement des Suns dans le Texas pour aller à l’American Airlines Center.

Assis au deuxième rang et voyant son équipe favorite botter les fesses du rival Luka Doncic, Kenneth Roe – maillot de Devin Booker sur les épaules et casquette noire sur la tête – se permet d’envoyer une pique vers le Slovène.

Luka Doncic had a Suns fan ejected for trash talking him mid-game

"Luka you tired? Get on the treadmill!," according to @DuaneRankin.

pic.twitter.com/srMrgJnQYx

— Ball Don't Lie (@Balldontlie) January 25, 2024

Traduction : « Luka, t’es crevé ! Emmène ton cul à la salle ! »

Cela n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd.

Frustré par la tournure des événements, Luka Doncic repère le fan des Suns et demande à la sécurité de l’éjecter de la salle (Luka regrettera son geste peu après, conscient d’avoir surréagi). Mais c’est véritablement trois jours plus tard qu’il va se venger… sur les pauvres Atlanta Hawks.

Luka Doncic asked security to eject this Suns fan, who was sitting two rows behind midcourt press row. The comment the fan made that drew Doncic's wrath: "Luka, you're tired! Get your ass on the treadmill!"

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) January 25, 2024

73 points, 10 rebonds, 7 passes, 25/33 au tir dont 8/13 à 3-points et 15/16 aux lancers-francs.

Voilà ce que Luka a envoyé cette nuit sur le parquet d’Atlanta pour guider les siens vers la victoire. Quelque chose nous dit que les propos de ce fan des Suns ont quelque chose à voir avec cette incroyable explosion offensive.

« Luka est un grand joueur. Ce sera intéressant de voir comment il répond à ça. » – Kenneth Roe, après le match Mavs – Suns.

Luka Doncic a donc répondu en sortant la quatrième plus grande performance offensive de l’histoire de la NBA, et la plus grande perf’ au scoring pour un Européen.

Quant à Kenneth Roe, il n’est plus le bienvenu à Atlanta.

Source texte : The Athletic

Le fan des Suns qui a dit à Luka Doncic qu’il devait aller à la salle pour perdre du poids avant hier ?

Merci.

T’as réveillé le MONSTRE.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 27, 2024