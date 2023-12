Bradley Beal ratera minimum deux semaines

Touché à la cheville face aux Knicks il y a quatre jours, Bradley Beal est de retour à l’infirmerie. Et il y restera au minimum jusqu’au début du mois de janvier.

Décidément, ce début de saison 2023-24 est compliqué pour Bradley Beal.

L’arrière – qui avait déjà manqué une vingtaine de matchs à cause d’un dos douloureux – ratera deux semaines supplémentaires après sa blessure à la cheville vendredi dernier. Il sera réévalué début janvier d’après Chris Haynes de Bleacher Report.

Phoenix Suns say Bradley Beal (ankle sprain) to miss next two weeks and will be re-evaluated at the start of January.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) December 18, 2023

Deux semaines d’absence, ça veut dire aussi deux semaines de plus sans le Big Three des Suns au complet. Beal, Devin Booker et Kevin Durant n’ont pour l’instant joué que… deux matchs ensemble, et encore le deuxième c’est quand Bealou s’est blessé après seulement cinq minutes de jeu. Compliqué dans ces conditions de construire des automatismes. Résultat, Phoenix a du mal à trouver son rythme de croisière en ce moment.

Les Suns ont perdu six de leurs neuf derniers matchs et ne sont que dixièmes de la Conférence Ouest avec un bilan de 14 victoires – 12 défaites. Ils ont même failli tomber face aux Wizards l’autre jour. Autant dire qu’ils ne sont pas sereins…

__________

Source texte : Bleacher Report