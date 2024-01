Hier soir les Suns ont battu le Magic grâce à un gros match de leur Big Three. Et mine de rien, cette phrase est assez incroyable au vu du début de saison de Phoenix.

Les Suns ont-ils droit au bonheur ? Le Big Three de Frank Vogel va-t-il jouer plus de cinq matchs ensemble avant la prochaine blessure ? Jusuf Nurkic a-t-il vraiment eu 7/20 au brevet des collèges ? On tente de répondre à toutes ces questions ci-dessous !

(Pas du tout, on va juste vous envoyer les highlights du match entre les Suns et le Magic)

Se défaire d’une press tout terrain pour aller finir tout seul au cercle, monter sur Jalen Suggs ou crosser Anthony Black, rien d’impossible pour Bradley Beal qui, on le rappelle, scorait déjà 60 pions dans un match quand les deux joueurs sus-cités n’étaient même pas encore majeurs. Hier soir les Suns ont gagné leur troisième match de suite, trois comme le nombre de All-Star dans l’équipe, et même si ce ne sera pas le cas en 2024 les trois leaders de l’équipe de Frank Vogel devront enchainer les grosses perfs, ensemble, pour pouvoir exister à l’Ouest cette saison.

25 pions pour Bradley Beal, 31 pour Kevin Durant et 21 pour Devin Booker, et comme par hasard les Suns qui gagnent. On vous laisse surveiller dans les prochaines semaines, mais logiquement on part sur un théorème assez sûr à Phoenix en 2024.