NBA Playoffs 2024, Preview New York Knicks – Indiana Pacers : le retour d’une rivalité historique !

On y est ! Une affiche historique en demi-finale de conférence Est, entre Knicks et Pacers. Deux séries remportées 4-2 contre des “favoris” du début de saison, avec certes une manière et un contexte différent… mais qui promet que cette opposition entre New York et Indianapolis sera très intéressante à mater. Allez, preview !

Confrontations en saison régulière :

31 décembre : Pacers – Knicks, 140-126

– Knicks, 140-126 2 février : Knicks – Pacers, 109-105

– Pacers, 109-105 11 février : Pacers – Knicks, 125-111

Trois parties, chaque équipe qui prend le match chez elle. Une analyse assez difficile à fournir, si ce n’est que le 31 décembre, ce bon Tyrese Haliburton a claqué 22 points et 23 passes. Un record de franchise sur un seul match égalé, le meneur d’Indy est au prime de sa saison. Intouchable, impeccable dans la gestion du ballon, Hali fonce vers son premier All-Star Game en tant que titulaire. Jouer contre les Pacers ? C’est alors être sûr de prendre la soupe quand Tyrese est en jeu.

Cette version presque parfaite d’Haliburton s’est ensuite un peu perdue, avec une fin de saison plus difficile et un début de Playoffs assez “discret”. 16 points et 9,3 passes de moyenne, avec bien sûr un énorme game winner mais pas de performance statistique absolument référence Face aux Bucks, les Pacers ont bien évidemment profité des absences de Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard, mais ont aussi joui d’un Pascal Siakam juste impérial sur certains matchs. Spicy P est en grande forme, et sera LE joueur à surveiller en priorité offensivement. Myles Turner a mis Brook Lopez dans sa poche, Obi Toppin est bien dans ses baskets.

De leur côté, les Knicks ont proposé une très belle série face aux Sixers, face à un Joel Embiid aussi amoindri qu’héroïque. Tyrese Maxey a tout donné, mais les Bockers ont été décisifs dans les derniers moments de plusieurs rencontres. Jalen Brunson est tout simplement jordanesque, avec 4 matchs de suite à plus de 39 points en Playoffs. Les soldats de Tom Thibodeau ont aussi assuré. Miles McBride, Mitchell Robinson, Josh Hart, OG Anunoby… Défensivement, c’est fort.

New York Knicks (2) – Philadelphie Sixers (7)

Knicks – Sixers : 111-104

– Sixers : 111-104 Knicks – Sixers : 104-101

– Sixers : 104-101 Sixers – Knicks : 125-114

– Knicks : 125-114 Sixers – Knicks : 92-97

: 92-97 Knicks – Sixers : 112-106

: 112-106 Sixers – Knicks : 118-115

Milwaukee Bucks (3) – Indiana Pacers (6)

Bucks – Pacers : 109-94

– Pacers : 109-94 Bucks – Pacers : 108-125

: 108-125 Pacers – Bucks : 121-118

– Bucks : 121-118 Pacers – Bucks : 126-113

– Bucks : 126-113 Bucks – Pacers : 115-92

– Pacers : 115-92 Pacers – Bucks : 120-98

Le contrôle de la raquette, élément clé de la série ?

Sans Julius Randle et avec un Mitchell Robinson touché durant la série face aux Sixers, les Knicks ont principalement dû se reposer sur Isaiah Harteinstein lors du premier tour. Résultat ? Des cartons individuels signés Joel Embiid, diminué physiquement. En face, le morceau Myles Turner est certes moins costaud mais le pivot des Pacers sort d’une remarquable série face à Brook Lopez. Couplé au jeu de passe de Tyrese Haliburton, le big man d’Indy peut vite devenir un problème bien chiant à gérer pour Tom Thibodeau. Mitchell Robinson et Isaiah Hartenstein vont aussi avoir de meilleures perspectives offensives que face à Jojo. Et la raquette sera un élément déterminant, en attaque comme en défense. Pour les Pacers, contrôler la raquette est la base de la mise en place de leur jeu rapide signature. En transition, Indiana est une équipe absolument redoutable.

Pour New York, l’objectif est inverse : capter les ballons pour ensuite établir un rythme lent, jeu sur demi-terrain. New York joue à 6,5 hommes en Playoffs, avec des moyennes de plus de 43 minutes pour Josh Hart et Jalen Brunson. Récupérer les rebonds sera un élément déterminant pour la mise en place d’un rythme qui convient à l’équipe en possession du ballon. Laisser le jeu rapide se développer sera sans doute LE point noir de la stratégie de Tom Thibodeau. Chez les Pacers, les rotations sont plus équilibrées et laissent plus de place à des temps de repos pour les cadres. En demi-terrain, en revanche, les gars de Rick Carlisle ont peu d’armes pour empêcher les Knicks de se faire plaisir sur 1 contre 1. Il faut donc épuiser le plus possible les adversaires pour amoindrir leur efficacité offensive.

Le programme de la série

Game 1 : Knicks – Pacers, à 1h30 dans la nuit de lundi à mardi

Knicks – Pacers, à 1h30 dans la nuit de lundi à mardi Game 2 : Knicks – Pacers, à 2h dans la nuit du mercredi 8 au jeudi 9

Knicks – Pacers, à 2h dans la nuit du mercredi 8 au jeudi 9 Game 3 : Pacers – Knicks, à 1h dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11

Pacers – Knicks, à 1h dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 Game 4 : Pacers – Knicks, à 21h30 dans la nuit du dimanche 12 au samedi 13

Pacers – Knicks, à 21h30 dans la nuit du dimanche 12 au samedi 13 Game 5* : Knicks – Pacers, à définir

Knicks – Pacers, à définir Game 6* : Pacers – Knicks, à définir

Pacers – Knicks, à définir Game 7* : Knicks – Pacers, à définir

La preview en vidéo !