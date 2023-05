Une nouvelle fois battus par le Heat cette nuit, les Knicks – désormais au bord du précipice – ne trouvent pas la solution pour rivaliser avec l’intensité proposée par Miami. C’est comme si le fighting spirit du groupe de Tom Thibodeau s’était quelque peu éteint, et les mots de Julius Randle ne sont pas là pour rassurer la fanbase new-yorkaise.

Assis derrière les micros en conférence de presse, t-shirt noir sur les épaules et bonnet noir sur la tête, Julius Randle a l’air abattu. Compréhensible. Les Knicks sont encore tombés sur le parquet de Miami, et l’intérieur de New York a sorti une nouvelle perf en dessous de ses standards de All-Star. 20 points et 8 rebonds certes, mais aussi 6 pertes de balle et 6 fautes. Insuffisant pour résister à une équipe du Heat dominatrice au rebond (+9, +5 au rebond offensif), et meilleure quand il s’agit de provoquer des pertes de balle (16 turnovers vs 12 cette nuit, 5 interceptions contre 7).

Un constat difficile à avaler pour Randle, qui a résumé tout ça à travers un terme : l’effort.

“Peut-être qu’ils en veulent plus, je sais pas. […] On doit trouver un moyen de hausser le ton pour faire ce genre d’actions décisives, et maintenir notre saison en vie.”

Comment ?

“Il faut regarder à l’intérieur de soi. C’est tout ce que je peux dire. Regarder à l’intérieur de soi, pour voir à quel point on en veut.”

Plus de ballons perdus.

Moins de trois points rentrés.

Moins de rebonds sécurisés.

Moins de shoots tentés.

Moins de passes décisives. Y’a ça, numériquement sur la feuille de match côté Knicks. À bosser. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 9, 2023

Dominés dans l’intensité et au rebond offensif, notamment dans le quatrième quart-temps, les Knicks n’ont pas apporté l’effort nécessaire pour reprendre l’avantage du terrain à Miami. Résultat, New York se retrouve désormais dos au mur, mené 3-1 par une équipe du Heat pas du genre à faire des cadeaux. Les Knicks peuvent-ils sortir la tête de l’eau ? Pas en continuant à jouer de la sorte, en étant un cran en dessous de Miami quand il s’agit d’arracher des ballons cruciaux.

Julius Randle on the Miami Heat out hustling the Knicks “Maybe they want it more. I don’t know”pic.twitter.com/j4U7h7Eq3N — NBACentral (@TheNBACentral) May 9, 2023

On ne veut néanmoins pas enterrer New York prématurément, car l’équipe de Thibs s’est battue toute l’année pour se retrouver au stade des demi de conf. Le jeu physique, les rebonds, tout ça normalement ça fait partie de l’ADN des Knicks. Mais là il y a clairement urgence. Et ce sera notamment aux leaders, Julius Randle en tête (cheville douloureuse ou pas), de hausser le niveau de jeu pour tenter d’arracher un Game 6 dans la série.

Rendez-vous demain pour la cinquième manche au Madison Square Garden, le match de la dernière chance pour New York.