L’occasion d’enfoncer le clou et de prendre un avantage décisif. Voilà pourquoi le Heat jouait au basket cette nuit, face à des Knicks déjà pressés par l’impératif d’une victoire pour garder un brin d’espoir de qualification. Au final ? Une victoire 109-101 du Heat, à l’expérience et au coaching. Attention, les vacances se rapprochent dangereusement pour New York !

Si cette série nous a habitué à de nombreuses reprises qu’elle était défensive, notamment côté Miami, le début de ce Game 4 a clairement dénoté. Deux attaques déjà bien en place, qui s’échangent coup sur coup sans y mettre plus de formes que ça à l’heure de protéger le panier. Jimmy Butler est bien dans son match, Max Struss préchauffe tranquillement et Gabe Vincent bonifie les ballons chapardés dans les mains des Bockers. Ce sont Jalen Brunson et Julius Randle qui répondent pour New York, le rôle de patrons de l’équipe est bien tenu, même si on sent déjà que le jeu est plus poussif.

Ce qui va véritablement lancer la rencontre ? La première grosse rotation du Heat. Pendant que Jimmy Butler et Bam Adebayo se reposent, les remplaçants font l’écart. Et c’est un pur motif de satisfaction pour Erik Spoelstra : celui de voir son banc tenir la dragée haute à l’adversaire quand les boss de son groupe sont en train de souffler. Et cet écart ? Six points, puis huit, puis plus de dix. De retour sur le terrain, Bam Adebayo est bien nourri et fait très mal, tandis que Jimmy Butler s’est offert l’un des contres de la saison face à Quentin Grimes, qui n’aurait jamais dû tenter d’aller au poster sur M’sieur Buckets. Tout ça pour dire qu’à la mi-temps, ça fait huit pions d’écart… et que les Knicks sont déjà en difficulté.

Ils auront l’opportunité de revenir en début de seconde période, mais très vite, le Heat remet les mains dans le cambouis. Des défenses de chien, qui forcent New York a prendre des gros tirs, tandis que de l’autre côté, ils ont réponse à tout. Grosse défense proche du cercle ? Et vas-y que Max Struss plante un tir assassin depuis les Everglades. New York fait son boulot offensivement, mais là encore, Erik Spoelstra donne des ordres pour faciliter la tâche à ses joueurs : attaquer sur RJ Barrett, qui défend qu’en jour impair visiblement. Tom Thidodeau prend ses temps morts, mais il n’arrive pas à trouver une faille dans le jeu adverse, on est clairement sur des tentatives de casser la dynamique du Heat.

Le pire ? Quand le Heat n’est plus franchement adroit, NYC ne bonifie même pas. Les rebonds, les seconds ballons sont laissés à Miami et forcent les visiteurs à défendre plus de 30 secondes. Il faudra compter sur des paniers en transition pour forcer le Spo’ à arrêter le jeu, plus que six points entre les deux équipes… mais une différence flagrante dans l’implication collective. Tous les joueurs de Miami entrés en jeu ont marqué. Au début du dernier quart, les remplaçants de South Beach ont inscrit 26 points, contre seulement 10 à New York. Et la différence offensive est toute trouvée. Kyle Lowry provoque des fautes juste ultra précieuses sur Mitchell Robinson et Julius Randle, l’expérience parle.

Les 10 joueurs du Heat qui ont mis un orteil sur le terrain ont tous scoré. Contribution de tout le monde, répartition du score équilibrée. 51% au tir, 39% à trois points, 90% aux lancers. Tout roule. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 9, 2023

L’une des autres différences de ce match ? Les rotations défensives : souvent, les joueurs du Heat ont flotté de manière très efficace en bas, pour aller aider le copain en retard sur le drive. Et un constat presque terrible, celui qu’on pourrait sans doute jouer des heures et des heures sans que les Knicks ne reviennent franchement dans les roues de Miami. La gestion défensive globale des hommes de Floride est parfaite, et Julius Randle écope de sa sixième faute personnelle sur un passage en force provoqué avec brio par Max Struss.

Trop bizarre comme match. Jamais eu 12 points d’écart, jamais vraiment eu égalité non plus. L’impression qu’on fait yoyo entre Heat +5 et Heat +10 depuis une heure. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 9, 2023

Nous parlions du banc : sans remplaçants efficaces et responsabilisés, Thibodeau a sans doute tiré sur la corde niveau titulaires. Une donnée qui coûte cher en fin de match, face à une équipe du Heat qui a bien mieux géré ses temps de jeu pour avoir cinq types toujours à fond sur le terrain. Score final 109-101, et le sentiment que Miami est tout simplement au dessus. Rendez-vous au Madison Square Garden mercredi soir, pour un match couperet. Il faudra revoir la copie côté Knicks, car au delà de la défaite, les vacances les attendront dans deux jours en cas de mauvais résultat.