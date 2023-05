Quel match ! Et enfin… un match serré dans cette série ! Victoire des Lakers au bout du suspense grâce notamment à un facteur X sorti de nulle part et à une double défense de DPOY de la part d’Anthony Davis, les Lakers mènent 3-1 et entrevoient les Finales de Conférence.

Après deux matchs sous forme de blow-out, Warriors et Lakers s’étaient mis d’accord cette nuit pour nous tenir éveillés et excités jusqu’à la fin du quatrième quart. Youpi. A ce petit jeu-là ? Ce sont donc les Lakers qui s’en sont le mieux sorti, grâce à des ressources insoupçonnées avant l’heure…

Ces ressources ? Austin Reaves, décidément résolu à faire de sa saison un véritable conte de fées, et, surtout, Lonnie Walker IV, responsabilisé aujourd’hui et auteur de ses 15 points… au dernier quart-temps, plus clutch que ça tu meurs.

Avant cela ? Draymond Green avait mangé un bout de parquet avec son crâne, D’Angelo Russell s’était reconverti dans le BTP, Steph Curry s’était pris pour Magic Johnson et pour… Stephen Curry (31 points, 10 rebonds et 14 passes), Jordan Poole avait une fois de plus été honteusement mauvais, Dennis Schroder n’avait pas su connecter son cerveau et ses mains (titre), Moses Moody et Gary Payton II avaient cru être eux-mêmes les facteurs X de ce Game 4 mais au final, c’est une défense incroyable d’Anthony Davis qui offrira la victoire aux Lakers.

Une dernière possession en bugne à bugne avec Steph, un premier tir raté du Chef mais le ballon qui lui revient miraculeusement dans les mains ? Pani pwoblem pour AD, qui met une deuxième fois les barbelés pour valider le 3-1.

La défense MONSTRUEUSE d’Anthony Davis sur Stephen Curry 🔒🔒🔒pic.twitter.com/lf0pfSKgOS — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 9, 2023

Déjà en difficulté face aux Kings au premier tour, les Warriors sont donc menés 3-1 face aux Lakers et possèdent selon les stats officielles moins de 5% de chances de passer au tour suivant. Le Game 5 mercredi soir sera une première occasion de créer l’exploit, et il faudra donc le faire trois fois de suite.