Qui sera le prochain entraîneur des Pistons ? Visiblement, ça se jouera entre trois candidats si l’on en croit Shams Charania de The Athletic : Charles Lee (assistant chez les Bucks), Jarron Collins (assistant chez les Pelicans), et Kevin Ollie (coach du programme Overtime Elite, ancien entraîneur d’UConn). Ils vont tous les trois rencontrer le propriétaire Tom Gores cette semaine.

Devin Booker est tellement fort en ce moment qu’il a même réussi à fermer la bouche du gros Shaq.

Félicitations à Ray Allen, diplômé de l’université d’UConn en “études générales”. BANG !

Ray Allen with his fellow UConn graduates under his retired jersey is an iconic photo 💙 (via @NutmegNews) pic.twitter.com/WdXqg1Cwgl — CBS Sports College Basketball 🏀 (@CBSSportsCBB) May 7, 2023

Alors qu’une participation à la prochaine Coupe du Monde semblait de l’ordre du possible, le nom de Ben Simmons ne se retrouve pas dans l’effectif initial de l’Australie (18 joueurs) pour le Mondial. On ne devrait donc pas le voir avec les Boomers… (Source : USA Today)

Chris Paul est toujours à l’infirmerie pour sa blessure à l’aine, et difficile de dire à quel moment il retrouvera les terrains. Le plus tôt possible, c’est le Game 6 entre les Suns et les Nuggets ce jeudi, mais pas sûr du tout… On va suivre ça de près. (Source : The Athletic)

