La NBA a distribué ces dernières semaines ses awards individuels, et cette semaine place aux All-NBA Teams, tant attendues par les fans (pour s’insulter sur les réseaux) et par les joueurs eux-mêmes (car ça débloque des primes). On commence ce soir, et ça durera jusqu’à jeudi !

Les rookies ce soir, les défenseurs demain, les All-NBA Teams mercredi et le meilleur coéquipier jeudi. Voilà pour le programme des célébrations de la semaine, alors préparez les mouchoirs et, surtout, gardez les yeux ouverts parce qu’il y aura forcément des mécontents et/ou des bavards.

Four awards from the 2022-23 NBA regular season will be announced this week. Schedule ⬇️ pic.twitter.com/WPKtdWSEyx — NBA Communications (@NBAPR) May 8, 2023



Apéritif parfait avant quatre soirées de Playoffs, la NBA trop sympa de nous filer les dates avant pour qu’on puisse préparer les papiers l’après-midi (comment ça Russell Westbrook est pas All-NBA ?), et donc une étape de plus sur cette saison 2022-23 qui se termine tranquillement.

Rendez-vous ce soir pour découvrir qui accompagnera Jaden Ivey, Bennedict Mathurin, Jalen Williams, Paolo Banchero et Walker Kessler dans la All-NBA Rookie 1st Team, ah bah merde, du coup on a déjà les cinq en exclu.