Mike Miller devient l’agent de Ja Morant

Éloigné des parquets depuis le début de l’année, Ja Morant a choisi une nouvelle agence pour s’occuper de sa représentation : Lift Sports Management. Il sera représenté par Mike Miller, ancien champion NBA avec le Miami Heat (2012, 2013) et passé par Memphis durant sa carrière.

Selon Diplomeo, “la mission principale d’un agent de joueur est d’être le représentant de ce sportif, garant de l’évolution de sa carrière et de son image”. Or, l’image de Ja Morant a été un petit peu… abimée ces 18 derniers mois par les polémiques autour de ses lives Instagram.

En avril dernier, le meneur des Memphis Grizzlies a décidé de se séparer de son agent Jim Tanner. Lancé sur le chemin de la “rédemption”, le joueur de 24 ans ne souhaite pas le parcourir avec le même entourage. C’est pourquoi, pour le représenter, il a désormais choisi Lift Sports Management,, l’agence de Mike Miller.

Mike Miller est un visage connu de la NBA. L’ancien poste 2/3 est resté 17 années dans la Grande Ligue et, en plus de ses deux titres de champion à Miami, a aussi été élu Rookie de l’Année en 2001 et Sixième Homme de l’Année cinq ans plus tard. Miller a également joué aux Grizzlies à deux reprises (2003-08, 2013-14) et a été assistant coach à l’université de Memphis, coachée par un certain Penny Hardaway.

Celui qui s’est distingué lors des Finales NBA 2013 face aux San Antonio Spurs en rentrant un tir à 3-points avec une seule chaussure, est depuis devenu agent et plusieurs joueurs ont déjà signé avec Lift Sports Management : Paolo Banchero, Wendell Carter Jr., Pat Beverley, Robert Williams III, P.J. Washington, Tre et Tyus Jones…

Il ne reste plus qu’à voir si ce changement va faire du bien, sur le long terme, à l’image de Ja Morant… et à son compte en banque. Car c’est aussi ça le rôle d’un agent de joueur.

Source texte : Lift Sports Management