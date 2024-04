Khris Middleton (Bucks) incertain pour le Game 3 face aux Pacers

Déjà privés de Giannis Antetokounmpo depuis le début de leur série face aux Pacers, les Bucks pourraient aussi jouer sans Khris Middleton lors du Game 3 de ce vendredi. Le vétéran est touché à la cheville droite.

Zone “Danger” pour les Bucks.

Juste après avoir perdu l’avantage du terrain en s’inclinant dans le Game 2 à Milwaukee, les hommes de Doc Rivers se sont entraînés sans Khris Middleton jeudi. La faute à une blessure à la cheville, blessure qui pousse les Bucks à lister Middleton comme “incertain” pour la troisième manche.

Khris s’est fait mal à la cheville dans le Game 2. Il a tout de même pu finir le match (36 minutes en tout), mais c’est un nouveau bobo relou pour l’ailier de 32 ans, qui s’était déjà fait une grosse entorse à la cheville gauche début février.

Khris Middleton did not participate in Thursday's practice due to an ankle issue; his status for Friday's game is unclear, per @Underdog__NBA pic.twitter.com/GCnmpEif0j

— NBACentral (@TheDunkCentral) April 25, 2024

On sait à quel point un Game 3 est crucial quand une série de Playoffs est à égalité 1-1. Et ce Game 3 dans l’environnement hostile d’Indiana, les Bucks pourraient donc le jouer sans Middleton et sans Giannis Antetokounmpo.

Sauf énorme surprise de dernière minute, le Greek Freak ne devrait pas jouer ce soir, lui qui se remet toujours de sa blessure au mollet. L’incertitude continue de régner autour du retour de Giannis et évidemment ça ne fait pas les affaires des Bucks.

What was Giannis Antetokounmpo able to do today?

Doc Rivers: "Yeah, he did a lot of floor stuff today. Probably the most I've seen."

Just walking/jogging?

Rivers: "He was shooting and moving today."

Rivers also mentioned that Antetokounmpo was unable to do anything live though.

— Eric Nehm (@eric_nehm) April 25, 2024

Le sniper Damian Lillard aura une nouvelle fois de grosses responsabilités offensives la nuit prochaine. “C’est pour ça qu’ils m’ont recruté” assure Dame, mais il n’imaginait probablement pas ce type de scénario. Après deux gros matchs au scoring (35 et 34 points), Dame Time devra bien régler sa montre ce vendredi soir, car c’est vraiment maintenant que Milwaukee a besoin de lui.

Source texte : ESPN