Giannis Antetokounmpo n’a toujours pas recommencé à courir…

Quand reviendra Giannis Antetokounmpo ? Cette question, qui survole évidemment la série Bucks – Pacers, est tout d’un coup devenu plus pesante après la défaite de Milwaukee au Game 1 la nuit dernière. Malheureusement pour les Daims, c’est pas tout de suite qu’on reverra le Greek Freak sur les parquets.

La dernière update nous vient de Shams Charania. S’il n’y a qu’une seule chose à retenir, c’est ça :

“Les Bucks doivent se préparer à continuer de jouer sans lui.”

Désolé pour la mauvaise nouvelle si vous êtes fan des Bucks.

"I'm told [Giannis Antetokounmpo] has at least started to do some stationary jump shooting…But still not much cutting, no scrimmaging, no all out running yet…I think the Bucks have to be prepared to keep playing on without Giannis."@ShamsCharania updates on Giannis… pic.twitter.com/sYSnmlm9KB

— Run It Back (@RunItBackFDTV) April 24, 2024

L’insider de The Athletic indique que Giannis (blessé au mollet) a encore beaucoup d’étapes à franchir avant de pouvoir revenir sur les terrains. Pour l’instant, le Freak n’a pas repris la course, encore moins les scrimmages. Tout ce qu’il peut faire pour le moment, c’est tirer en position immobile (donc sans sauter). C’est mieux que rien, mais y’a du chemin.

Difficile dans ces conditions d’imaginer Giannis Antetokounmpo être disponible pour le Game 3 à Indiana vendredi, et même pour le Game 4 dimanche soir (également chez les Pacers). Les Bucks sont donc dans une position dangereuse, eux qui viennent de perdre l’avantage du terrain en s’inclinant à la maison lors de la deuxième manche. Mais ce n’est pas pour autant qu’ils vont précipiter le retour du Freak, sa blessure au mollet pouvant très vite s’aggraver.

Vous l’avez compris, pour espérer remporter cette série, Damian Lillard et ses copains vont sûrement devoir arracher une victoire dans l’Indiana sans Giannis. En sont-ils capables ? Pas sûr…

Source texte : Shams Charania

