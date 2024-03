Au complet, les Bucks collent une gifle au Thunder ! (118-93)

Pour la première fois depuis début février, les Bucks ont aligné cette nuit en même temps le trio Giannis Antetokounmpo – Khris Middleton et Damian Lillard sur le parquet. Au complet, le groupe de Doc Rivers a dégommé le Thunder, qui perd la première place de l’Ouest. Une très grosse victoire pour les esprits, à moins d’un mois des Playoffs.

Les statistiques complètes !

Contre toute attente, ce sont les hommes de Mark Daigneault qui ont réalisé la meilleure entame de match. Josh Giddey en tant que métronome, ses coéquipiers qui en profitent. Les premières minutes sont en faveur du Thunder, mais les Bucks ne veulent pas laisser passer cette occasion. C’est la première fois depuis le 3 février que le groupe de Doc Rivers est au complet. Rien de mieux qu’un succès contre une grosse équipe pour se faire du bien au mental, surtout à quelques semaines de la fin de la régulière.

Après 8 minutes dans le premier quart, c’est donc Milwaukee qui récupère le commandement des opérations… pour ne plus jamais le lâcher. Le Thunder n’arrive pas à passer outre la défense très efficace des Bucks, qui – pour l’anecdote – lui inflige sa plus petite marque collective de la saison (93 points). Shai Gilgeous-Alexander ? À côté de ses pompes cette nuit, seulement 12 points à 5/12 au tir, 3 rebonds, 2 passes et 3 interceptions. Il passe le dernier quart au chaud sur le banc, l’écart ayant pris trop d’ampleur pour le laisser sur le parquet. Seuls Josh Giddey et Jalen Williams ont réussi à composer avec la défense proposée, le premier frôle le triple-double avec 19 points, 9 rebonds et 8 passes à 7/12 au tir. Pour le second, 18 points à 8/15.

Côté Bucks, la soirée a été marquée par la domination de Giannis Antetokounmpo : 30 points, 19 rebonds, 4 passes à 13/18 au tir. Locomotive qui roule sur quiconque n’ayant pas dégagé le passage, la classique. Khris Middleton claque lui son premier triple double depuis 2018, avec 11 points, 10 rebonds et 10 passes. Le troisième quart-temps est le meilleur de Milwaukee, qui a limité le Thunder à 17 points seulement, et définitivement plié la rencontre. Pour le Greek Freak, jouer au complet suscite forcément la satisfaction, surtout avec ce gros résultat face à l’un des meilleurs bilans de la ligue.

“Je ressens juste ce plaisir d’avoir tout le monde en forme et disponible pour jouer. Quand ce n’est pas le cas, nous jouons tantôt bien, tantôt mal, et nous créons parfois cette excuse dans notre esprit, du genre ‘Ok, quand ils reviendront, nous serons meilleurs’. Nous sommes désormais tous là, il n’y a plus d’excuses.” – Giannis Antetokounmpo, via ESPN

Mark Daigneault souligne de son côté le bon traitement défensif des Daims, qui a fortement limité la marge de manoeuvre de Shai. Pour la première fois depuis mi-janvier, la star d’OKC n’a pas réussi à passer la barre des 20 points.

“Ils ont très bien défendu sur lui [Shai Gilgeous-Alexander] et rendu très compliqué sa prise de tirs. Je pense qu’en tant qu’équipe, notre vitesse et notre agressivité en attaque n’ont pas été au niveau.” – Mark Daigneault, via ESPN.

Sans doute que cette défaite rappellera au Thunder que les Playoffs arrivent et que perdre un gros match d’une telle manière, en étant pris de court par une défense expérimentée, sera une norme en postseason, peut importe l’adversaire. Allez, une bonne douche froide ne fait jamais de mal… mais un peu quand même. Leur défaite permet aux Nuggets de récupérer la première place de l’Ouest.

Source : ESPN