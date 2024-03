En mode 4 fantastiques, avec Austin Reaves, LeBron James, Anthony Davis et Spencer Dinwiddie tous au dessus de 25 points à la fin du match, les Lakers ont battu les Pacers dans un match ultra-offensif (150-145). C’est bien simple : depuis 1987, la franchise n’avait pas scoré autant dans un match !

Les statistiques de la rencontre

Ils se sont fait peur, ont accusé un retour d’Indiana en toute fin de match. Pour autant, les Lakers prennent un nouveau succès important, doublé d’une défaite des Warriors qui s’enfoncent un peu plus à la 10e place. Menés par un Anthony Davis monstrueux (36 points, 16 rebonds à 15/21 au tir), les Angelinos ont proposé le plus haut total de points de la franchise depuis le 2 janvier 1987. Une soirée qui a régalé le public de la cité des Anges, mais qui n’est pas non plus une réussite totale pour Davis.

“Nous les avons autorisés à marquer 145 points, c’était donc… très mauvais défensivement. Ils ont rentré des tirs jusqu’à la fin, mais nous avons fait ce que nous voulions offensivement, comme vous avez pu le constater cette nuit. Nous devons défendre, particulièrement lorsque l’enjeu est important. Nous ne devons pas les laisser en vie, mais à ce point de la saison… une victoire est une victoire. On prend, mais nous devons aussi en tirer les bonnes conclusions.” – Anthony Davis, via ESPN.

Au-delà du Monosourcil, LeBron James, Austin Reaves et Spencer Dinwiddie ont cartonné. Ce dernier a réalisé son meilleur match sous la tunique pourpre et or, avec 26 points à 8/11 au tir, 2 rebonds, 5 passes et 2 contres. Une ligne sortie au meilleur des moments, car D’Angelo Russell n’a lui pas joué, étant malade. Il s’agit du premier quatuor à plus de 25 points en NBA depuis 3 ans, le premier depuis 1971 pour les Angelinos !

AD, LeBron, Dinwiddie and Reaves are the first quartet of teammates to score 25+ points in an NBA game in over 3 years 🤯

AD: 36 PTS, 16 REB

LBJ: 26 PTS, 10 AST

Dinwiddie: 26 PTS (8-11 FGM)

Reaves: 25 PTS, 8 AST

They’re also the first @Lakers quartet to do so since 1971! pic.twitter.com/6DnPcvEBlQ

— NBA (@NBA) March 25, 2024

Chez les Pacers, c’est Pascal Siakam qui a mis le feu en inscrivant 36 points et 12 rebonds. Myles Turner termine a 20 points, tandis que Tyrese Haliburton a une fois de plus été plus en retrait statistiquement, avec 12 points, 10 passes et 6 rebonds à 5/13 au tir.

Au classement, les Lakers peuvent toujours espérer une qualification directe en Playoffs, même si cela passera par prier pour des défaites des Suns, des Kings et des Mavericks. Pour les deux prochains matchs, la bande de Darvin Ham ira à Milwaukee, puis à Memphis. Objectif ? Ramener deux succès, même si la rencontre face aux Bucks s’annonce particulièrement disputée.

how Lakers fans sleeping tonight pic.twitter.com/Ga8WmOepQY

— LakeShowYo (@LakeShowYo) March 25, 2024