À Los Angeles cette nuit, match au sommet entre Lakers et Wolves. Après avoir tapé les Bucks, les Pourpre et Or voulaient enchaîner face à Minnesota, pour profiter des défaites récentes des Suns, des Kings et des Warriors. C’est chose faite, avec une rencontre maîtrisée dans le money time. Anthony Davis a été monstrueux et colle une ligne de stats jamais vue en NBA (27 points, 25 rebonds, 5 passes, 7 interceptions, 3 contres) !

Par ici les statistiques !

Toujours impressionnant de voir comment, en quelques heures seulement, la Crypto.com Arena arrive à transformer complètement de visage. Oui, les Clippers jouaient à 20h et les Lakers à 2h30. Une prouesse technique que de changer l’entièreté du parquet, des détails décoratifs en à peine 2h. Bref, on s’égare.

Les Lakers ont donc reçu Minnesota. Un gros match, mais surtout un carton pour Anthony Davis, auteur de l’une de ses meilleures performances en carrière. En tout cas, l’une des plus complètes. Five-by-five frôlé à deux contres près (n’est pas Victor Wembanyama qui veut, lol) mais partie de mammouth : 27 points à 9/17 au tir, 25 rebonds, 5 passes, 3 contres, 7 interceptions (!). Il s’agit du premier match de l’histoire avec au moins 25 points, 25 rebonds, 5 passes et 5 interceptions depuis que ces dernières sont comptabilisées. Voilà voilà…

Anthony Davis with a SPECIAL performance tonight in LA 👏

🔥 27 PTS

🔥 25 REB

🔥 7 STL

🔥 5 AST

🔥 3 BLK

The first player ever with 25+ PTS, 25+ REB and 5+ STL in a game. pic.twitter.com/IXx1RhEWWJ

— NBA (@NBA) March 11, 2024

Un match rendu un poil plus simple aux Lakers par les absences de Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert, laissé sur le banc par Chris Finch. Le géant des Lakers s’est gavé, LeBron James aussi. Le King frôle le triple-double avec 29 points, 8 rebonds et 9 passes. Chez les Wolves, Naz Reid a une nouvelle fois proposé une belle rencontre (25 points). Anthony Edwards est également à 25 unités, mais s’illustre surtout par son 2/9 à 3-points, qui est bien préjudiciable alors qu’il a loupé un tir pour revenir à une minute de la fin.

Touch the ceiling, Jaxson! pic.twitter.com/ki5JOJ08Og

— Los Angeles Lakers (@Lakers) March 11, 2024

La rencontre en elle-même ? Combat de tous les instants en première mi-temps. Les Lakers exploitent bien la position dominante d’Anthony Davis dans la raquette, Minny répond par un jeu collectif, tout le monde met la main à la pâte et apporte ses points. Naz Reid s’exprime déjà depuis presque tous les secteurs de jeu, que sa présence – aussi active – fait du bien.

Can’t tell what’s better: Austin’s handles or DLo’s reaction 🤣 pic.twitter.com/1630O2bFN4

— Los Angeles Lakers (@Lakers) March 11, 2024

Le tournant du match ? On pense d’abord qu’il se situe juste après le retour du vestiaire, quand les Lakers initient un run qui les place à +13 au tableau d’affichage. Temps mort demandé illico par Chris Finch, bougez-vous le train les mecs. Réponse immédiate des Loups : 20-3 en six minutes, et les Wolves reprennent le contrôle des opérations. On s’attend alors à une fin de match endiablée, mais ce n’est pas le cas.

Pas question pour LeBron et Anthony de se faire flipper. Le Monosourcil fête ses 31 ans ce lundi et veut faire la teuf en ajoutant une victoire à la liste des cadeaux. Les Angelinos passent un 16-3 d’entrée de 4e quart-temps, c’est terminé. Les Lakers gèreront tranquillement la fin de partie, victoire 120-109. Excellente opération au classement, Golden State est désormais à 3 victoires de retard et les Kings, Suns se rapprochent. Match à Sacramento dans 3 jours, capital !