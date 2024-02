Portés par leurs leaders, les Lakers ont logiquement dominé les Spurs malgré un nouveau match XXXL de Victor Wembanyama (123-118).

Ambiance hollywood pour cette fin de nuit avec la Crypto.com Arena et ses nombreuses célébrités hors et sur le terrain. On était évidemment intéressé par la confrontation entre notre Victor Wembanyama national pour les Spurs et le duo LeBron James – Anthony pour les Lakers.

Il valait mieux ne pas arriver en retard car Wemby n’avait pas prévu de round d’observation dans cette rencontre. Gros contre sur Austin Reaves, déjà 5 lancers provoqués en seulement une minute pour aller avec deux bombes du parking. Wemby est bouillant et les Spurs démarrent tambour battant !

Malheureusement et comme trop souvent cette saison, Gregg Popovich nous fait une spéciale tank en rappelant un Wemby pourtant ultra-dominant au bout de 5 minutes seulement.. Les Lakers en profitent pour reprendre les commandes. Anthony Davis, malgré ses deux fautes rapides, domine à l’intérieur. Le pick and roll avec LBJ est toujours aussi létal. Comme de par hasard, le retour de Wemby coïncide avec des Spurs qui vont mieux alors que LeBron et AD soufflent. Déjà 16/7/3/1 pour Wemby en un quart temps.. Il va aller le chercher le 5×5 pas vrai ?

Les Lakers réussissent à garder le cap avec LeBron James qui monte en puissance et D’Angelo Russell qui fête son anniversaire à coup de 3-points. 28 ans pour le meneur aujourd’hui. Les cadres des Spurs permettent de rester à bonne distance mais L.A. est logiquement en tête au break (66-59)

Même dynamique au retour des vestiaires. Victor Wembanyama se mue en passeur avant de planter un stepback à 3-points sur la tête d’Anthony Davis. Les stars des Lakers sont encore là pour répondre. L.A. prend le large mais les Spurs restent en embuscade grâce à une pluie de tirs primés. Le banc texan joue lui le facteur X avec 51 points (contre seulement 16 pour L.A). Les Angelinos pensaient avoir fait le plus dur mais il n’y a toujours que 7 points d’avance au moment de débuter le money time.

Un dernier acte qui commence très fort et avec le probable numéro un du Top 10 matinal. Lui aussi natif de l’Ohio, Malaki Branham se paye LeBron James sur un énorme poster !

Pas de quoi perturber le King, qui prend les choses en main pour calmer définitivement les Spurs. LBJ pousse sur l’accélérateur et les Eperons n’arrivent pas à enchainer les stops. James plante 12 de ses 30 points dans le seul money time et Darvin Ham n’a même pas à relancer Anthony Davis, qui n’aura pas disputé une minute du dernier quart-temps.

La grosse info de cette fin de match, c’est surtout Victor Wembanyama qui écrit l’histoire en devenant le 15ème joueur en NBA à réaliser un 5×5, le premier depuis Jusuf Nurkic en 2019 ! Malgré la défaite, la pépite tricolore a encore impressionné les foules par son immense apport des deux côtés du terrain. 27 points, 10 rebonds, 8 passes, 5 contres et 5 interceptions. Une ligne de stats digne de 2K et faut-il rappeler encore une fois que Wemby n’est qu’un rookie.. En l’espace de deux nuits, il a failli réaliser deux fois une perf que 99% des joueurs ne font jamais en une carrière. Absolument incroyable.

