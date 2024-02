Absolument monumental malgré la défaite face aux Lakers, Victor Wembanyama a écrit l’histoire de la NBA. Le Français est devenu le quinzième joueur (et le plus jeune) à réaliser un 5×5. Monstro !

Ce Wemby nous fait perdre notre latin soir après soir et il devient de plus en plus compliqué de trouver les adjectifs pour le décrire. Fabuleux, phénoménal, incroyable mais surtout historique cette nuit. Avec 27 points, 10 rebonds, 8 passes, 5 interceptions et 5 contres, Victor Wembanyama a réalisé un exploit insensé, intégrer le club du 5×5 (5 unités dans chaque catégorie statistique) au cours de sa saison rookie.

Victor Wembanyama got his first 5×5 and the 15th in NBA history:

27 points

10 rebounds

8 assists

5 steals

5 blocks

At age 20 he’s the youngest ever to do it (Andrei Kirilenko was 22). He also did it in 31 minutes, the fewest minutes ever (34 by Marcus Camby). pic.twitter.com/UiP3lqBliw

— Kevin O’Connor (@KevinOConnorNBA) February 24, 2024

With his performance tonight, Victor Wembanyama becomes the 15th player and the 22nd instance in NBA history to record a 5×5 (PTS-REB-AST-STL-BLK) game, since 1973-74 when blocks and steals became official.

At 20y, 50d old, he is the youngest player since tracking began to have… pic.twitter.com/ohupheK5mA

— NBA History (@NBAHistory) February 24, 2024

C’est le premier 5×5 depuis 2019 et Jusuf Nurkic mais ce n’est pas tout. Non content d’être le 15ème joueur à intégrer ce club mythique, Victor Wembanyama réalise également un double record car il est le plus jeune dans la liste (20 ans devant les 22 ans d’Andrei Kirilenko) mais aussi celui qui a eu besoin du moins de minutes (31) pour y arriver.

Et dire qu’il aurait pu y arriver déjà hier soir s’il avait eu une passe de plus ! Les commentateurs des Spurs en rigolaient même en disant qu’il devrait désormais tenter de faire un 10×10. Quelque chose qui semble quand même hautement improbable mais il ne faut jamais dire jamais, surtout avec un alien comme Victor Wembanyama.