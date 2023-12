On avait appris dans la soirée qu’il serait “peut-être” mis au repos en raison d’une douleur à la hanche, mais Victor Wembanyama a finalement joué face aux Hawks. L’une des meilleures partitions des Spurs cette saison mais une défaite, une de plus, la treizième de suite.

C’est un vrai All-Star Game que les Hawks et les Spurs ont offert cette nuit au public texan. Une orgie offensive terminée à 137-135 en faveur des visiteurs, soirée lors de laquelle l’inévitable Trae Young a profité d’une match-up amicale pour en claquer 45 en marchant. Avec 14 passes, au passage. 20 points pour Ice Trae au troisième quart, et côté Spurs un homme s’est particulièrement montré cette nuit : Vic… Jeremy Sochan.

Souvent montré du doigt cette saison car… on le fait jouer à un poste qui n’est pas le sien, le néo meneur de jeu était dans un état second cette nuit et a envoyé une ligne de stats record bien qu’inutile : 33 points, 8 rebonds et 6 passes, à 12/14 au tir dont 3/3 du parking et 6/6 aux lancers. Un Jeremy au presque parfait, bien épaulé par Devin Vassell en sortie de banc (25 points), Keldon Johnson et même Julian Champagnie, alors que Victor Wembanyama nous a une fois de plus sorti ses stats habituelles dans la défaite (21/12/2/2/4), à 9/16 au tir, et refusant donc apparemment toute forme de repos dans cette première partie de saison.

Au final une défaite rageante, avec des axes de progression toujours aussi évidents (limiter les balles perdues, défendre un minimum), et donc des Spurs qui sont toujours allergiques à la victoire depuis le 3 novembre et ce fameux match à 38 points de Wemby. Vous avez bien compté, ça fera donc bientôt un mois que les Spurs n’ont pas gagné un match de basket.