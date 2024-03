Depuis son arrivée en NBA, Victor Wembanyama semble avoir à cœur de défier les lois de la logique, et la dernière stat qui vient de tomber à son sujet confirme qu’il est en mesure de le faire.

Vous vous demandiez quelles seraient les prochaines potentielles dingueries que pourrait offrir Wemby ? Ça tombe bien, nous aussi. Pourtant, de prime abord, on n’aurait pas forcément pensé à une stat aussi hallucinante. Victor Wembanyama tourne à 3,5 contres par match, soit presque un de plus que son dauphin Walker Kessler, qui est en moyenne à 2,6 blocks par rencontre. Cette statistique, déjà improbable en elle-même, nous fait à peine hausser les épaules, l’air de dire “c’est normal”. Sur le mois de février, il a par exemple réalisé plus de contres que… cinq équipes NBA, et il a même déjà réalisé un triple-double avec les contres dans le plus grand des calmes. Mais guettez seulement la dernière dinguerie qui vient de parvenir à toute la planète NBA. C’est de la triche, du harcèlement, de l’injustice on n’a plus les mots.

Crazy but true: Victor Wembanyama already has more career blocks (207) than 81.4% of all active NBA players 😳

Wemby has played in just 60 career games, averaging 3.5 BPG!

Generational talent!

Via. @StatMamba pic.twitter.com/mn0CQa9Tg2

— NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) March 18, 2024

“Incroyable mais vrai : Victor Wembanyama a déjà plus de contres en carrière (207) que 81,4% des joueurs NBA en activité.”

“Wemby a joué seulement 60 matchs en carrière, avec une moyenne de 3,5 contres par match. Talent générationnel.”

Les 200 blocks en carrière sont désormais dépassés pour Wemby suite à son match à sept contres face aux Nets. Outre cette nouvelle hauteur dans cette colonne statistique, cela donne un ordre d’idée de ce que celui que l’on appelle l’OVNI (et on ne parle certainement pas de Jul ici) pourrait bien faire pendant les 10-15 prochaines années. C’est irréel, tout simplement.

Après 60 matchs disputés en carrière, seulement 19,6% des joueurs NBA en activité ont toujours plus de blocks que lui. Et dès sa saison rookie, il est légitime de se demander s’il ne finira pas meilleur contreur de l’histoire de la NBA. Avec encore potentiellement 14 matchs à jouer sous le maillot des Spurs cette saison, Victor Wembanyama va encore faire grimper ce total cette saison. Hakeem Olajuwon est actuellement tout en haut du classement général avec 3 830 contres au total, suivi de Dikembe Mutombo et Kareem Abdul-Jabbar, respectivement auteurs de 3 289 et 3 189 blocks. En continuant sur un tel rythme, il faudrait environ 15 saisons complètes au français pour y parvenir. Alors certes, il faut enchaîner les saisons, mais son gabarit hors-normes couplé à sa mobilité surréaliste permettent de rêver à certaines nouvelles aberrations statistiques à venir.

Bon, c’est quoi la suite maintenant ? 5 contres de moyenne par match ? Cela parait inatteignable certes, mais Victor Wembanyama semble avoir pris l’habitude de banaliser l’extraordinaire, alors sait-on jamais.