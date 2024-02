Victor Wembanyama : après le five-by-five, quelles sont les prochaines étapes pour l’Alien ?

Cette nuit, Victor Wembanyama est devenu le premier homme en cinq ans à réaliser un five-by-five en NBA. Après une petite cinquantaine de matchs dans la Grande Ligue, les records statistiques semblent déjà tous en insécurité devant son talent. Alors, quel est le prochain qui va tomber entre les pattes de l’alien ?

Back-to-back five-by-five :

Dans l’histoire, seuls quinze hommes ont réalisé un five-by-five en NBA, pour 22 performances au total. Difficile donc d’imaginer un joueur réaliser ce type de performance deux soirs d’affilée… Sauf que Victor Wembanyama est passé à seulement une passe décisive de le faire ces derniers jours, alors sait-on jamais. De plus, l’ancien joueur d’Utah Andreï Kirilenko a réussi ses deux premiers five-by-five en une semaine, preuve que lorsqu’un joueur de cette polyvalence surfe sur la confiance, il est capable de répéter ce genre d’exploit. Alors, rendez-vous ce dimanche face au Jazz ?

Quadruple-double :

La suite presque logique pour Victor Wembanyama est de devenir le cinquième homme à réaliser un quadruple-double en NBA. Le Français a déjà réussi un triple-double avec les passes et un autre avec les contres, le tout en restriction de minutes. Alors lorsqu’il sera autorisé à passer encore plus de temps sur les parquets, cet exploit risque grandement de tomber. Désormais, la question c’est presque plus de savoir où et quand ? Ce qui est complètement fou si on prend un peu de recul.

Victor Wembanyama put on a show and recorded his first-career triple-double on way to a Spurs W 👏🙌

16 PTS / 12 REB/ 10 AST

Wemby (21 MIN) is the second player in NBA history to record a triple-double while playing less than 22 MIN. pic.twitter.com/eIsUHo3fNn

— NBA (@NBA) January 11, 2024

Triple-double avec plus de 20 points et 20 rebonds :

Victor Wembanyama a déjà réussi un 20/20 et plusieurs triple-doubles alors le 20/20/10 aussi pourrait bientôt arriver. Pour aller chercher le 20/20/20 de Russell Westbrook, en revanche, la marche a l’air un petit peu haute pour le moment, mais avec lui sait-on jamais. D’ailleurs, plutôt 20 passes décisives ou 20 contres pour accompagner le tout ?

Le record de points sur un match pour un Français en NBA :

Pour le moment, le record de points sur un match NBA de Victor Wembanyama est de 38 unités. Celui d’un Français, en l’occurrence Tony Parker, est de 55. Il y a donc une bonne marge entre les deux, mais comme disait un grand homme (et plus récemment Jayson Tatum), “si on ne se moque pas de ton rêve, c’est que tu ne rêves pas assez grand”. Or, si Wemby nous dit que son rêve c’est de mettre 56 pions sur la truffe d’une raquette adverse, personne ne va rire. Car il pourrait bien y arriver un jour.

Le record de contres sur un match :

Elmore Smith a réussi 17 contres dans le même match en 1973, un record qui a depuis été approché – notamment par Shaquille O’Neal – mais jamais battu. Wemby en a déjà réalisé 10 en 29 minutes de jeu face à Toronto. Alors pourquoi pas ? Sur un malentendu ça peut marcher. Si une équipe un peu trop naïve vient s’aventurer trop souvent dans sa raquette, il y a des chances que l’intérieur français inscrive son nom dans le Guinness Book un jour. Un record de crêpes pour un tricolore, ça tomberait sous le sens.

Victor Wembanyama REJECTS Scottie Barnes twice 😳pic.twitter.com/MLQxnkMizV

— ClutchPoints (@ClutchPoints) February 13, 2024

Et selon vous, quelle folie va nous pondre Victor Wembanyama dans les prochaines semaines ?